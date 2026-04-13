Rumbo a Los Ángeles 2028: atletas mexicanos que ya ilusionan con medalla olímpica

A poco más de dos años del inicio de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el deporte mexicano comienza a perfilar a sus nuevas figuras. Diversos atletas han levantado la mano en competencias internacionales recientes, mostrando no solo resultados prometedores, sino también la madurez y constancia necesarias para competir al más alto nivel.

Los que hacen soñar a mexicanos

Tal es el caso de la selección mexicana de tiro con arco , la misma que el fin de semana pasado consiguió tres preseas de bronce en la primera etapa de la Copa del Mundo de la disciplina 2026 que se celebró en Puebla.

La jalisciense Andrea Becerra, además de Dafne Quintero y Ana Hernández, fueron las encargadas de otorgarle la primera medalla a México al vencer a las representantes de Turquía en la prueba de tiro con arco compuesto. Cabe destacar que esta disciplina hará su debut en los próximos Juegos Olímpicos y hay una gran posibilidad de que se obtenga, al menos, una presea, ya que Becerra se mantiene como la mejor del mundo al ocupar el primer lugar del ranking internacional.

Mientras que, Sebastián García, Juan del Río y Máximo Méndez hicieron lo propio en la rama varonil al superar al conjunto danés; por su parte, Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz le dieron la tercera de bronce a México al conformar el equipo de arco recurvo y derrotar a España.

Sin embargo, los atletas de tiro con arco no fueron los únicos que se robaron los reflectores. En el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos que se realizó en Brasilia , Alejandra Ortega tuvo un desempeño histórico al quedarse con el segundo lugar en la prueba de medio maratón. La mexicana cruzó la meta en un tiempo de una hora y 35 minutos, quedándose por detrás de la peruana Kimberly García y por delante de la española Aldara Meilán.

Deportes que ponen a soñar a México

Además del tiro con arco y la marcha, otras disciplinas con posibilidad real de medalla en la ciudad angelina son los clavados con Osmar Olvera, Gabriela Agúndez, Alejandra Estudillo y Randall Willars como los referentes, atletismo con Alegna González a la cabeza y el equipo femenino de flag football, mismo que el año pasado venció a la potencia de Estados Unidos en la final de los Juegos Mundiales Chengdú para obtener un histórico bicampeonato.

El flag football hará su estreno en el calendario olímpico en Los Ángeles y México podría dar la sorpresa una vez más para alcanzar las mieles de la victoria.

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