Nadadores de Rusia podrán competir bajo su bandera e himno

El organismo rector de la natación internacional y los deportes acuáticos, World Aquatics, permitirá que los atletas de Rusia compitan sin restricciones y con su bandera y su himno nacionales en eventos.

Esta noticia supone un cambio importante en la manera en que un deporte clave trata a Rusia de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

También aplica para Bielorrusia

World Aquatics informó hoy lunes 13 de abril que eliminará las restricciones que habían exigido que los atletas de Rusia y Bielorrusia compitieran bajo estatus neutral.

"Se permitirá que los atletas sénior con nacionalidad deportiva bielorrusa o rusa compitan en eventos de World Aquatics de la misma manera que sus homólogos que representan a otras nacionalidades deportivas, con sus respectivos uniformes, banderas e himnos", dijo la federación internacional en un comunicado. Anteriormente, había flexibilizado las reglas para los atletas juveniles.

"Estamos decididos a garantizar que las piscinas y las aguas abiertas sigan siendo lugares donde atletas de todas las naciones puedan reunirse en una competencia pacífica", afirmó el presidente de World Aquatics, Husain Al Musallam.

El ministro de Deportes de Rusia, Mikhail Degtyaryov, agradeció a Al Musallam "por su firme postura sobre este asunto" y comentó que habían abordado el tema juntos en enero.

"Es muy importante que el diálogo deportivo internacional esté dando frutos y permita la restauración ordenada de los vínculos deportivos", escribió Degtyaryov, quien también encabeza el Comité Olímpico Ruso, en la aplicación de redes sociales Max.

Ucrania se opone al cambio

Ucrania se ha opuesto anteriormente a los esfuerzos para permitir el regreso de atletas rusos a la competencia. El mes pasado encabezó boicots a las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Paralímpicos 2026 después de que se permitió a los rusos competir bajo su bandera nacional.

El equipo masculino de waterpolo de Ucrania pareció renunciar este lunes a disputar un partido programado de la Copa del Mundo contra un equipo de rusos que competía como "Atleta Neutral B" en Malta.

World Aquatics supervisa deportes como la natación, los saltos y el waterpolo, y es una voz influyente dentro del movimiento olímpico. Afirmó que, tras la decisión del lunes, los atletas rusos y bielorrusos deberán someterse a cuatro pruebas antidopaje y a "verificaciones de antecedentes" antes de competir. No quedó claro de inmediato qué se verificaría.

Su decisión se aplica únicamente a sus propios eventos, como los campeonatos mundiales, pero podría dar impulso dentro del mundo olímpico a un regreso pleno de los atletas rusos de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028.

No hubo una respuesta inmediata a una solicitud de comentarios del Comité Olímpico Internacional.

El COI recomendó en diciembre eliminar las restricciones para atletas rusos y bielorrusos en eventos internacionales juveniles y permitirles competir bajo banderas nacionales. Mantuvo, no obstante, sus requisitos de neutralidad para las competencias sénior, y los rusos y bielorrusos fueron mencionados oficialmente como "Atletas Neutrales Individuales" en los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevaron a cabo en febrero, en Milano-Cortina como sede.

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