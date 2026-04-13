El camino al Mundial 2026: FIFA define las reglas de las plantillas

A medida que el reloj se acerca al 11 de junio, fecha en que el Estadio Azteca marcará el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las 48 selecciones participantes entran en la fase crítica de la planificación deportiva. La FIFA ha ratificado los plazos y volúmenes de las plantillas, una logística que este año cobra mayor relevancia debido al aumento de equipos y la extensión geográfica del torneo.

Las fechas de entrega, ¿cuántos y cuándo?

La primera entrega ocurrirá el 11 de mayo de 2026. Para esta fecha, los directores técnicos deberán entregar una "prelista" de hasta 55 futbolistas. Aunque este documento suele manejarse con discreción por parte de las federaciones para evitar especulaciones, es el padrón legal del cual saldrán los elegidos finales. Una novedad reglamentaria para esta edición es que cualquier reemplazo de último minuto por lesión grave deberá figurar, sin excepción, en este listado provisional.

La verdadera tensión llegará el 1 de junio de 2026. Es el día del "corte final", donde los seleccionadores deberán reducir sus opciones a un máximo de 26 jugadores. Tras el formato ampliado en Qatar 2022, la FIFA decidió mantener este número para mitigar el desgaste físico de los atletas en un torneo que ahora incluye una ronda adicional de dieciseisavos de final. De estos 26 nombres, tres cupos están reservados estrictamente para guardametas.

A nivel estratégico, el periodo de liberación de jugadores por parte de sus clubes está fijado para el 25 de mayo. Esto otorga a las selecciones una ventana de preparación de apenas dos semanas antes del pitazo inicial. Para los técnicos, el desafío no es solo el talento, sino la versatilidad: con viajes que cruzan fronteras y husos horarios entre Vancouver, Ciudad de México y Miami, la profundidad del banquillo será el factor diferencial.

Expertos señalan que mantener los 26 convocados, en lugar de regresar a los tradicionales 23, es una victoria para los cuerpos técnicos, permitiendo gestionar mejor las cargas de trabajo y las posibles suspensiones por tarjetas. La logística está lista; ahora la responsabilidad recae en los entrenadores, quienes en menos de un mes deberán transformar una lista de 55 nombres en un equipo capaz de alcanzar la gloria mundialista el 19 de julio en Nueva York.

¿Qué dice el reglamento?

Prelista (lista provisional): Debe enviarse a la FIFA a más tardar el 11 de mayo de 2026. Se integra por un mínimo de 35 y un máximo de 55 jugadores.

Debe enviarse a la FIFA a más tardar el 11 de mayo de 2026. Se integra por un mínimo de 35 y un máximo de 55 jugadores. Lista definitiva El plazo límite es el 1 de junio de 2026 (10 días antes del partido inaugural).

El plazo límite es el 1 de junio de 2026 (10 días antes del partido inaugural). Integración de la escuadra: Cada selección podrá inscribir un máximo de 26 jugadores (y un mínimo de 23). Es obligatorio incluir al menos tres porteros en la lista final.

Cada selección podrá inscribir un máximo de 26 jugadores (y un mínimo de 23). Es obligatorio incluir al menos tres porteros en la lista final. Sustituciones por lesión: Solo se podrán realizar cambios en la lista definitiva hasta 24 horas antes del primer partido de cada selección, y el reemplazo debe provenir obligatoriamente de la prelista de 55 jugadores.

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