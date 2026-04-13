La temporada regular 2026 de la NBA terminó y ya conocemos el orden en la clasificación de los 20 equipos que aún siguen con vida en la búsqueda del Larry O’Brien y poner en sus manos un prestigioso anillo de campeonato.

Los equipos en la pelea

El Thunder de Oklahoma City, liderado por Shai Gilgeous-Alexander, se mantuvo a lo largo del año como el candidato más claro al título y a defender con éxito su corona. Son el primer lugar de toda la liga, asegurando localía en la postemporada, pero el joven equipo de los Spurs, comandado por Victor Wembanyama, no parece tener intenciones de quedarse con los brazos cruzados a pesar de la inexperiencia de la mayoría de miembros de los texanos en playoffs.

Los Nuggets de Denver se han posicionado los últimos años como un rival duro de roer y esta vez no dista mucho de ser otro candidato para estar, al menos, en la final de conferencia. Sin embargo, para eso, primero tendrá que vengarse de los Timberwolves —que los eliminaron en la semifinal en 2025— y, a pesar de que Nikola Jokic ha demostrado que puede cargar con el equipo, en esta etapa necesitará que Jamal Murray y Aaron Gordon estén a tope si quieren ser una verdadera amenaza.

En Los Ángeles, los Lakers parecen el equipo con más problemas, no solo por tener en contra a los Rockets de Kevin Durant, sino por las lesiones en el peor momento del campeón anotador, Luka Doncic y de Austin Reaves, dejando a LeBron James con la responsabilidad del equipo a sus 41 años.

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Para los Clippers, la temporada fue un contraste absoluto: pasaron de estar 6-21 a terminar con marca positiva y, aunque solo les alcanzó para el Play-in, su futuro estará en las garras de Kawhi Leonard para enfrentar primero a los Warriors, con el antecedente reciente del triunfo angelino en el último juego de la campaña regular, y podrían colarse desde el noveno sitio a la primera ronda de postemporada.

Pasando a la otra esquina, entre los candidatos para alcanzar las Finales están los Celtics, Knicks y, desde luego, Pistons. Boston tiene la experiencia de un campeonato y, sin Jayson Tatum, permanecieron entre los primeros lugares y el regreso de un factor clave en el equipo solo aumentó sus opciones. En Nueva York tienen cuentas pendientes tras perder las finales de conferencia el año pasado y es una vara que tratarán de superar; mientras, en Detroit, aunque hay esperanza con el retorno de Cade Cunningham y ese primer lugar, la profundidad del roster parece una limitante ofensiva.

Detrás de ellos viene un rival que podría calificarse como incómodo para cualquiera en playoffs: los Cavaliers de Cleveland, sin embargo, eso dependerá de James Harden y cuánta sed de redención en grandes escenarios tenga "La Barba". Junto con Evan Mobley, Donovan Mitchell y Jarrett Allen, aunque han sido escasos los minutos juntos, han dejado destellos positivos de lo que pueden lograr como cuarteto.

Así funciona el Play-In de la NBA

En el formato de reclasificación de la liga, implementado con este sistema desde 2021, los sembrados del siete al diez de cada conferencia disputan esta ronda. El séptimo y octavo se enfrentan por la séptima plaza, mientras que el noveno y décimo hacen lo propio para seguir con vida, medirse al perdedor del otro duelo y de este resultado sale el octavo lugar.

Este año, Suns y Trail Blazers en el Oeste, 76ers y Magic en el Este disputan el séptimo lugar que los pondría frente a los Spurs y Celtics, respectivamente. Los Clippers y Warriors, así como Hornets y Heat, buscarán el primer salto para ir contra el perdedor del otro Play-In y así llenar el lugar que falta para jugar contra el Thunder y los Pistons.

Enfrentamientos confirmados en la NBA

Conferencia Oeste

Nuggets (3°) vs Timberwolves (6°)

Lakers (4°) vs Rockets (5°)

Conferencia Este

Knicks (3°) vs Hawks (6°)

Cavaliers (4°) vs Raptors (5°)

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