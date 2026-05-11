A un mes del arranque del evento deportivo más importante, la Selección Mexicana ya presume nueva piel rumbo a la Copa Mundial de 2026. Este lunes 11 de mayo fue revelado el tercer jersey que utilizará el Tricolor en la justa veraniega, una indumentaria que apuesta por la elegancia, la tradición y el orgullo nacional con un diseño que rápidamente ha llamado la atención de los aficionados por su elegancia.

Así es el tercer uniforme de la Selección Mexicana

La nueva camiseta destaca por su imponente color negro como base principal, acompañado de detalles en verde, blanco y rojo que evocan los colores de la bandera mexicana. Además, el escudo de la Selección resalta en el pecho, consolidando una imagen sobria, moderna y con fuerte carga simbólica para uno de los uniformes más esperados de cara al Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con la presentación oficial, este jersey busca reflejar el orgullo nacional, así como la pasión y actitud con la que el combinado mexicano saldrá a defender su identidad dentro del terreno de juego. La propuesta combina elementos clásicos con un estilo contemporáneo.

El negro, color que en años recientes ha sido bien recibido por los seguidores del Tri, vuelve a escena como protagonista en una edición que transmite fuerza, carácter y determinación. Los vivos tricolores aportan dinamismo y mantienen la esencia mexicana en cada detalle del diseño.

INSTAGRAM / @adidasmx

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Colección especial del Tri

Pero las novedades no terminan ahí. La marca alemana Adidas también presentó una colección complementaria desarrollada en colaboración con Someone Somewhere, integrada por seis piezas de apparel con detalles influenciados por mujeres artesanas de la comunidad de Naupan, ubicada en la Sierra Norte de Puebla.

Esta línea especial busca fusionar deporte, moda y tradición artesanal mexicana, llevando el talento local a una vitrina internacional. Entre las piezas destaca una versión especial del jersey llamada Artisan JSY, la cual reinterpreta el diseño con un enfoque lifestyle, incorporando cuello tipo polo y detalles bordados que elevan la prenda a un nivel más casual y sofisticado.

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