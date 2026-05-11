Después de una ronda de Cuartos de Final de alarido, este lunes 11 de mayo se informó que las Semifinales del Torneo Clausura 2026 ya tienen horarios y las sedes en las que se disputarán los cuatro partidos para definir a los dos finalistas de la Liga MX.

Luego de que las series pasadas se disputaron en dos fines de semana, debido a la participación de Toluca y Tigres en la Copa de Campeones de la Concacaf, las eliminatorias volverán a su agenda tradicional con los partidos de Ida en miércoles y jueves, y los de Vuelta el sábado y domingo.

X / @LigaBBVAMX

Chivas vs Cruz Azul

El partido que inaugura la ronda será este miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte, que aún estará disponible para que Cruz Azul le haga los honores a las Chivas en punto de las 20:00 horas. El partido de vuelta será el sábado 16 a las 19:07 horas, pero el Rebaño será local en el Estadio Jalisco.

El conjunto tapatío viene de firmar una dramática remontada contra Tigres en el AKRON, donde ya no jugarán, pero tendrán la oportunidad de emular, en el Coloso de la Calzada, las antiguas hazañas que lograba el equipo rojiblanco en la que fue su casa por décadas.

Los celestes consiguieron un boleto sin mayores complicaciones contra el Atlas en el partido de Vuelta y buscarán propinarle al Guadalajara una nueva eliminación, como ya lo hicieron el torneo pasado.

Juego de Ida

Fecha y hora: Miércoles 13 de mayo, 20:00 horas

Miércoles 13 de mayo, 20:00 horas Sede: Estadio Banorte

Juego de Vuelta

Fecha y hora: Sábado 16 de mayo, 19:07 horas

Sábado 16 de mayo, 19:07 horas Sede: Estadio Jalisco

Pumas vs Pachuca

Los líderes del campeonato harán su escala en la Bella Airosa el jueves 14, para enfrentar a los Tuzos del Pachuca en el Hidalgo a las 19:00, en tanto que el Olímpico Universitario albergará el compromiso de Vuelta el domingo 17, a las 19:00 horas.

Pumas demostró que sabe sufrir, característica indispensable en las instancias finales, no obstante, tendrá que llegar también el manejo del partido y el alza en el rendimiento para evitar tener que apelar a la suerte de película.

Por su parte, los hidalguenses se permiten soñar con el rol de caballo negro que quitó al rey del trono, metiéndose sin miedo al infierno de Toluca y tienen la oportunidad de despachar también al primer lugar de la clasificación.

Juego de Ida

Fecha y hora: Jueves 14 de mayo, 19:00 horas

Jueves 14 de mayo, 19:00 horas Sede: Estadio Hidalgo

Juego de Vuelta

Fecha y hora: Domingo 17 de mayo, 19:00 horas

Domingo 17 de mayo, 19:00 horas Sede: Estadio Olímpico Universitario

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF