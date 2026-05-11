Cuarenta años después de recibir por última vez una Copa del Mundo, Guadalajara volverá a instalarse en el escaparate internacional como una de las sedes del Mundial de la FIFA 2026. Será la tercera ocasión en que la capital jalisciense albergue partidos mundialistas, luego de las ediciones de 1970 y 1986, aunque la ciudad que hoy se prepara para recibir al mundo poco se parece a aquella de hace cuatro décadas.

En 1986, la Zona Metropolitana de Guadalajara rondaba los 2.5 millones de habitantes; actualmente supera los 5.3 millones, reflejo de una expansión urbana, económica y social que transformó por completo su dinámica y también la manera en que la ciudad se relaciona con sus espacios públicos, sus vialidades y sus habitantes.

Nuevas obras de infraestructura, sistemas de transporte, desarrollos residenciales y corredores comerciales redefinieron el rostro de la Perla Tapatía, que ahora tendrá al Estadio AKRON (rebautizado como Estadio Guadalajara para la justa) como epicentro de la fiesta mundialista. Las remodelaciones rumbo a 2026, desde mejoras carreteras hasta intervenciones urbanas y proyectos de movilidad, no solo responden a las exigencias de la FIFA, sino a una ciudad que continúa creciendo y adaptándose a nuevas necesidades.

La Guadalajara que recibió a Pelé y Michel Platini ya no existe. Hoy, entre modernización, retos de movilidad y renovación urbana, la ciudad busca proyectar una imagen global sin desprenderse de su identidad histórica ni de los espacios emblemáticos que todavía le dan sentido a su memoria colectiva.

La renovada Minerva

La emblemática Glorieta de La Minerva fue reinaugurada en enero de este año, tras un periodo de obras para renovar la imagen de la rotonda más conocida y transitada de Guadalajara, con el objetivo de mantenerla como símbolo e ícono de la ciudad ante miles de visitantes extranjeros.

Las modificaciones buscaron mejorar la accesibilidad, con ampliación de banquetas, nueva semaforización e iluminación, sin afectar los cinco carriles vehiculares. Los cambios generaron críticas por el aspecto estético y por el aumento en el costo final, que alcanzó 70 millones de pesos.

Durante el Mundial, la zona recibirá aficionados con pantallas gigantes y conciertos gratuitos de Maná y Alejandro Fernández.

El sueño que se ha cristalizado

Guadalajara vive la expectativa de su tercera Copa del Mundo, ahora con el Estadio AKRON como sede de cuatro partidos de fase de grupos, entre ellos México vs Corea del Sur y Uruguay vs España. La construcción del inmueble rojiblanco detonó cambios urbanos en la zona poniente de Zapopan, particularmente con el desarrollo del circuito JVC, cuya consolidación avanzó tras el anuncio del estadio en 2005 y el arranque formal de las obras en 2007.

Actualmente, esta vialidad funciona como alternativa a Periférico, Aviación y Vallarta, además de conectar colonias y zonas habitacionales del poniente de la ciudad. También se ha convertido en una ruta habitual para ciclistas y corredores. Sin embargo, la movilidad sigue siendo el principal reto rumbo al Mundial de 2026.

Quienes acuden a conciertos o partidos de alta convocatoria enfrentan largas horas para abandonar la zona, reflejo del crecimiento urbano y de la falta de opciones de transporte masivo eficientes.

“Lo que esperemos no nos suceda y que nos ha pasado con muchas obras en la ciudad, es que a veces no visualizamos a futuro. Lo prevemos en 5, 10, 15 años, pero el futuro dura más tiempo”, señaló la arquitecta Ponce sobre el desarrollo de El Bajío. También advirtió que todavía no existen suficientes alternativas al automóvil: “Está por ser sede y este tema de acercar a las personas a través de transporte público no está sucediendo como alguna vez lo platicaron”.

En 2023 se inauguró el Andador Chivas, acceso peatonal desde Periférico hasta el circuito JVC. Sin embargo, el proyecto del Autotren, que conectaría el estadio con el Peribús, fue cancelado por retrasos en su ejecución.

Perla Montes de Oca, empresaria de la zona, coincidió en la preocupación: “En el AKRON a mí sí me preocupa la cuestión de la movilidad. Nuestro personal es difícil que acceda peatonalmente al estadio. Ojalá el Mundial deje un antecedente para darle más accesibilidad; está muy pensado para el coche”.

Radiografía del Estadio AKRON

Nombre original: Estadio Omnilife; desde 2018 lleva el nombre Estadio AKRON.

Estadio Omnilife; desde 2018 lleva el nombre Estadio AKRON. Ubicación: Zapopan, Jalisco, dentro del complejo JVC.

Zapopan, Jalisco, dentro del complejo JVC. Inicio de obras: mayo de 2007.

mayo de 2007. Inauguración: 30 de julio de 2010, con un amistoso Chivas vs Manchester United.

30 de julio de 2010, con un amistoso Chivas vs Manchester United. Inversión estimada de construcción: alrededor de 200 millones de dólares.

alrededor de 200 millones de dólares. Financiamiento: Grupo Omnilife-Chivas y socios privados.

Grupo Omnilife-Chivas y socios privados. Capacidad original: cerca de 49 mil 850 espectadores.



Remodelaciones rumbo al Mundial 2026

Cambio a césped híbrido avalado por FIFA.

Nuevo sistema de drenaje y calefacción subterránea.

Instalación de iluminación LED y mejoras de sonido.

Más de 600 antenas para conectividad total.

Renovación de zonas hospitality y espacios para prensa.

Inversión superior a 250 millones de pesos.

Movilidad mejorada

La Copa del Mundo dejará obras permanentes en Guadalajara, entre ellas la Línea 5 de transporte público, la modernización del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, la renovación de La Minerva y mejoras en el Centro Histórico.

La Línea 5, impulsada con una aportación federal de entre mil 500 y dos mil millones de pesos, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum, conectará el aeropuerto con el estadio AKRON y atravesará Tlajomulco, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan. El proyecto incluye la adecuación de la Carretera a Chapala y una extensión hacia El Salto.

“Era un tema que venía urgiendo y como hemos podido ver en estos meses será un gran beneficio no solo para ir y venir al aeropuerto, sino para esas comunidades que se han desarrollado en la zona”, señaló Irene Ponce, presidenta de la A.N.A.

El sistema tendrá cerca de 32 kilómetros y operará con unidades eléctricas. Aunque iniciará operaciones antes del Mundial de 2026, las obras continuarán posteriormente.

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara también atraviesa una transformación con nuevos filtros de seguridad, ampliación de 26 mil metros cuadrados en la terminal y mejoras en el estacionamiento.

Nasir Thomas, sobrecargo y miembro de una familia ligada a la aviación, destacó la magnitud de la inversión: “Ahorita el mejor aeropuerto del país va a ser el de Guadalajara… está quedando de primer mundo”.

Sin embargo, cuestionó el alcance del nuevo transporte. “Era para que Guadalajara ya tuviera metro… vamos solucionando según las necesidades”, comentó.

EL INFORMADOR

Detalles clave de la Línea 5

Corredor de aproximadamente 32 kilómetros.

Conectará el Aeropuerto de Guadalajara con Periférico y puntos como Expo Guadalajara y Estadio AKRON.

Operará con 41 unidades 100% eléctricas Volvo.

Tendrá capacidad inicial para 27 mil pasajeros diarios.

Contará con accesibilidad universal, aire acondicionado, puertos USB y espacio para equipaje.

La nueva cara de la perla tapatía

Desde 2025, el centro de Guadalajara vive una transformación para recibir la Copa del Mundo y el Fan Fest en Plaza de la Liberación, eje de las intervenciones junto con Plaza Fundadores, Plaza Tapatía y el entorno del Instituto Cultural Cabañas.

Las autoridades renovaron pavimento, infraestructura y espacios peatonales, además de adecuar la zona para soportar unas 18 mil personas durante el Mundial. También fue modificada la emblemática fuente frente al Cabañas, que será sustituida por una de nuevo diseño.

Las obras incluyen el Mercado San Juan de Dios y el Parque de la Revolución, donde se renovaron bancas, áreas verdes, luminarias y suelo con una inversión de 20 millones de pesos. Sin embargo, las intervenciones generaron polémica por el desplazamiento de comerciantes.

En total, el gobierno destina alrededor de 450 millones de pesos para proyectar una nueva imagen de Guadalajara rumbo al Mundial.

CT