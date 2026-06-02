Selección Mexicana se toma fotografía oficial rumbo al Mundial 2026 en el Museo de Antropología

La Selección Mexicana publicó este martes la fotografía oficial que inmortalizará a la plantilla que representará al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento histórico que tendrá a México como una de las sedes principales del torneo por tercera ocasión en su historia.

La sesión fotográfica se llevó a cabo en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México , uno de los recintos culturales más importantes del país y un espacio que simboliza las raíces, tradiciones e historia de la nación. De acuerdo con un comunicado difundido por el Tricolor a través de sus redes sociales, la imagen principal fue capturada frente a la emblemática Piedra del Sol, considerada una de las piezas más representativas del patrimonio cultural mexicano.

La elección de este escenario no fue casualidad. Además de su profundo significado histórico, la Piedra del Sol está plasmada en la parte frontal del jersey con el que el combinado debutará en el Mundial ante Sudáfrica, convirtiéndose en un símbolo de identidad para el equipo nacional.

Según lo explicado a través del comunicado, el momento permitió a jugadores, cuerpo técnico y directivos reflexionar sobre el tiempo, la historia, las raíces y la enorme responsabilidad que implica representar a México en una Copa del Mundo celebrada en casa.

Esta es la foto oficial de Jugadores, Cuerpo Técnico y Directivos para la Copa del Mundo FIFA 2026.



Unidos por el orgullo de representar a nuestro país. #SomosMéxico ���� pic.twitter.com/XKK9cWRpSU— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 2, 2026

En la fotografía participaron los 26 futbolistas convocados para la justa mundialista, acompañados por integrantes del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre y Rafael Márquez. Asimismo, estuvieron presentes Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol; Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la FMF; y Dulio Davino, Director Deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles.

Además de la toma oficial, la Selección Mexicana reveló los dorsales que utilizarán los futbolistas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 , números con los que buscarán escribir una nueva página en la historia del futbol nacional.

Dorsales que utilizarán los jugadores de la Selección Mexicana en el Mundial 2026:

1 | Raúl Rangel

2 | Jorge Sánchez

3 | César Montes

4 | Edson Álvarez

5 | Johan Vásquez

6 | Erik Lira

7 | Luis Romo

8 | Álvaro Fidalgo

9 | Raúl Jiménez

10 | Alexis Vega

11 | Santiago Giménez

12 | Carlos Acevedo

13 | Guillermo Ochoa

14 | Armando González

15 | Israel Reyes

16 | Julián Quiñones

17 | Orbelín Pineda

18 | Obed Vargas

19 | Gilberto Mora

20 | Mateo Chávez

21 | César Huerta

22 | Guillermo Martínez

23 | Jesús Gallardo

24 | Luis Chávez

25 | Roberto Alvarado

26 | Brian Gutiérrez

ESPECIAL/ SELECCIÓN MEXICANA.

SV