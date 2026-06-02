Revés para México: TAS confirma multa por grito homofóbico antes del Mundial 2026

A escasos días de que ruede el balón en la Copa Mundial 2026, la Federación Mexicana de Futbol sufrió un revés legal en Suiza. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimó su más reciente apelación contra las sanciones impuestas por la FIFA, derivadas del persistente grito homofóbico de los aficionados en los estadios.

La multa, a días de la inauguración del Mundial 2026

El fallo del tribunal internacional confirmó multas que ascienden a un total de 140 mil francos suizos, equivalentes a 178 mil dólares.

Sin embargo, la resolución trajo un alivio parcial para los organizadores locales. Los jueces decidieron levantar la sanción que obligaba a cerrar una sección del estadio durante un partido oficial organizado por la FIFA, como los del inminente Mundial 2026.

Esta decisión trasciende en un momento crítico, justo en la antesala del debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica el próximo 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca, recinto donde el cántico se escucha con frecuencia.

Historial de un cántico que reta a las autoridades

El polémico grito se emite habitualmente cuando el portero rival realiza un saque de meta y ha sido un reto constante para las autoridades deportivas.

Su popularidad estalló a nivel internacional durante la Copa del Mundo de Brasil 2014 y se repitió sistemáticamente en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.

A pesar de las múltiples solicitudes y los programas educativos implementados por la federación para controlar este abuso, los seguidores han continuado con la práctica.

Los incidentes que motivaron este último proceso ante el TAS ocurrieron durante los partidos disputados en 2024 contra las siguientes selecciones:

Bolivia

Uruguay

Brasil

Estados Unidos

La postura del TAS frente a la defensa mexicana

Durante una audiencia celebrada en Miami el pasado mes de marzo, los jueces del tribunal evaluaron los argumentos de la federación mexicana.

La defensa argumentó como atenuante que la institución "ha realizado los mayores esfuerzos posibles para educar, prevenir y erradicar el cántico".

No obstante, el TAS fue contundente en su comunicado oficial. Los magistrados determinaron que la conducta de los aficionados se presentó de forma "masivamente colectiva y mayoritaria", descartando que fuera solo de carácter coyuntural.

Aunque el tribunal resaltó "la singularidad de la situación" que enfrentan los directivos del futbol mexicano, concluyó que la federación no debe eludir su responsabilidad ante estos actos.

Durante los 104 partidos de la Copa del Mundo que se celebrarán en México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA desplegará monitores antidiscriminación para vigilar el comportamiento en las gradas.

Además del partido inaugural, México será anfitrión en la fase de grupos frente a Corea del Sur en Guadalajara y contra la República Checa, nuevamente en el Estadio Azteca.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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