Aryna Sabalenka, clasificada como la número uno en individuales del ranking WTA, quedó fuera del Roland Garros en la ronda de Cuartos de Final tras caer 6-3, 5-7 y 0-6 ante Diana Shnaider, actual número 25.

Shnaider se enfrentará contra la polaca Maja Chwalińska en la Semifinal del certamen parisino.

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El último partido de Sabalenka en Roland Garros

Sabalenka protagonizó uno de los derrumbes más impresionantes que se recuerdan en el tenis ; pasó de tener dominado el duelo a despedirse con el primer 6-0 que encaja desde hace más de dos años, ante una rival que nunca había superado los Octavos de Final de un Grand Slam.

La bielorrusa buscaba sumar su primera corona en París y su quinto Grand Slam. Su inesperada derrota llegó pese a que tenía el partido bajo control, tras anotarse la primera manga e ir 5-3, con su servicio a su favor, para cerrar el duelo.

Pero el rumbo del partido dio un giro en su contra. La rusa, de 22 años, y su característico pañuelo en el pelo, arriesgó más, soltó su brazo y puso en problemas a la número 1, que empezó a tener dudas, a vagar por la pista temerosa .

La confianza cambió de bando y Shnaider empezó a sumar puntos sin que su rival, cada minuto más desencajada, pudiera ganar un juego más.

Sabalenka, que buscaba su triunfo 400 en el circuito, una marca que sólo seis tenistas en activo tienen, se quedó a las puertas de sus sextas semifinales consecutivas en Grand Slam.

Roland Garros, sin favoritos

Sabalenka cayó víctima de la epidemia de favoritos que afecta a este Roland Garros, que ya había visto caer, antes que ella, a la defensora del título, la estadounidense Coco Gauff; a la número 2 del mundo, la kazaka Elena Rybakina; y a la polaca Iga Swiatek, cuádruple ganadora en París .

Con su derrota, Sabalenka deja a la rusa Mirra Andreeva, octava cabeza de serie a sus 19 años, como la de mejor ranking de las supervivientes. Se medirá a la ucraniana Marta Kostyuk, 15 del mundo y de 23 años.

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FF