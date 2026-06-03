Mundial 2026: Faltan 8 días para la Copa del Mundo y 8 son los goles de Cristiano Ronaldo en el torneo de la FIFA

A solo ocho días del Mundial 2026, los goles de Cristiano Ronaldo en esta justa suman exactamente ocho, lo que consolida al astro portugués como el único futbolista en la historia en marcar en cinco ediciones distintas de la Copa del Mundo de la FIFA.

El idilio de CR7 con el gol comenzó en Alemania 2006 ante Irán. Posteriormente, sumó tantos en Sudáfrica 2010 (Corea del Norte) y Brasil 2014 (Ghana). Su pico de rendimiento llegó en Rusia 2018 con cuatro anotaciones (incluyendo un triplete a España), y cerró su cuenta actual de ocho goles en Qatar 2022, nuevamente contra Ghana, marcando una marca inigualable en la historia del balompié.

Aquí en EL INFORMADOR hacemos un repaso de los tantos, de cara a la justa en la que nuestro país será una de las sedes y el delantero ya legendario tendrá su sexta participación.

De Alemania 2006 a Brasil 2014: Los primeros tantos

El romance del delantero de Madeira con las porterías en la Copa del Mundo, como ya se mencionó antes, arrancó en Alemania 2006; con apenas 21 años y luciendo el dorsal número diecisiete a la espalda, un joven Cristiano asumió la responsabilidad de cobrar un penalti ante Irán para sellar su primer festejo.

Cuatro años más tarde, en los terrenos de Sudáfrica 2010, el ya capitán de la Selección de Portugal, que entonces brillaba en el Real Madrid, sumó su segundo tanto al registro. El artillero se hizo presente en el abultado marcador de Ciudad del Cabo, anotando el sexto tanto de la victoria portuguesa por 7-0 sobre Corea del Norte.

Su tercera diana llegó en Sudamérica durante la edición de Brasil 2014, un certamen del que su equipo se despidió tras la fase de grupos, aunque su aporte goleador quedó de manifiesto en el Estadio Nacional de Brasilia, donde capitalizó un rebote en el área para batir la valla de Ghana.

Rusia 2018 y Qatar 2022: La consolidación de CR7

El pico de efectividad del astro luso cobró vida sobre el césped de Rusia 2018, la cita más prolífica de su cuenta individual. Allí dinamitó las estadísticas en su debut en Sochi al firmar un espectacular triplete ante España, coronado con un tiro libre magistral que rescató el empate a tres.

En ese mismo torneo en territorio ruso, Cristiano Ronaldo sumó su séptimo gol mediante un cabezazo fulminante en el Estadio Luzhnikí de Moscú, un impacto tempranero que bastó para asegurar los tres puntos de Portugal frente a la selección de Marruecos.

Puso su última piedra a esta marca que habla por sí sola de persistencia y longevidad en Catar 2022 frente a la misma escuadra que sufrió su contundencia frente al arco en Brasil. Desde los once pasos, Ronaldo rompió el cerrojo de Ghana en el Estadio 974 y mandó el balón al fondo de las redes.

¿Jugará Cristiano Ronaldo el Mundial 2026 con Portugal?

A lo largo de 20 años de vigencia extrema, la regularidad del romperredes luso ha servido como testimonio de una disciplina inquebrantable. Mientras otras figuras del balompié sufrieron apagones físicos o generacionales, el CR7 mantuvo encendida su pólvora de manera ininterrumpida.

Con la Copa Mundial de 2026 en el horizonte, la actual estrella del futbol saudí tiene todo servido para ampliar la marca anotadora y extenderla a lo largo de seis citas mundialistas. Una estadística que reta la lógica del tiempo y que confirma la reserva del lugar que tiene asegurado entre las grandes leyendas del futbol.

Calendario de partidos de Portugal en el Mundial 2026

La Selección de Portugal afrontará la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el objetivo de confirmar su candidatura al título y asegurar su pase a la siguiente ronda. Ubicada en el Grupo K, la escuadra lusitana se medirá ante República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia en busca de los puntos necesarios para avanzar. Por si estás interesado en seguir al conjunto luso o quieres ver el paso de "CR7" por la justa, te compartimos el calendario de sus partidos con horarios correspondientes al tiempo del Centro de México.

Portugal vs RD Congo

Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Hora: 11:00 horas

Portugal vs Uzbekistán

Fecha: Martes 23 de junio de 2026

Hora: 11:00 horas

Colombia vs Portugal

Fecha: Sábado 27 de junio de 2026

Hora: 17:30 horas

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