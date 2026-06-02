A escasos días de que arranque la Copa Mundial 2026 de la FIFA, Amaury Vergara, presidente de Chivas, compartió un emotivo mensaje en redes sociales en el que resaltó la transformación del Estadio Guadalajara y recordó el sueño que tuvo su padre, Jorge Vergara, de convertir el inmueble en un escenario mundialista .

A través de un video, el dirigente rojiblanco destacó el papel que tendrá Guadalajara como una de las ciudades anfitrionas de la justa más importante del futbol, además de reconocer el trabajo realizado durante los últimos años para adecuar el estadio a los estándares internacionales exigidos para recibir encuentros de la Copa del Mundo.

" Estamos trabajando porque el futbol nos une, transforma realidades y tiene la capacidad de generar cohesión social . Queremos que México vuelva a brillar y que nuestro estadio sea la sede más mexicana del torneo y ofrezca una experiencia inolvidable para todos", expresó Vergara.

Las principales obras en el recinto

Amaury señaló que la inversión destinada a la modernización del inmueble alcanzó los 750 millones de pesos , recursos que fueron dirigidos a distintas áreas clave para garantizar una experiencia de primer nivel para aficionados, jugadores y visitantes de todo el mundo.

Entre los principales rubros beneficiados mencionó la implementación de nueva tecnología, mejoras en conectividad, proyectos de sostenibilidad, accesibilidad para todos los asistentes, espacios de hospitalidad y zonas renovadas que permanecerán como legado una vez concluido el torneo.

El presidente de Chivas enfatizó que estas obras representan mucho más que una preparación para el Mundial, pues simbolizan la consolidación de una visión que su padre impulsó desde la construcción del estadio. Por ello, dedicó el mensaje a Jorge Vergara, recordando su deseo de ver a Guadalajara y a la casa rojiblanca como protagonistas de una Copa del Mundo.

Con la cuenta regresiva en marcha para el inicio de la justa internacional, Amaury expresó su entusiasmo por recibir a miles de aficionados provenientes de distintas partes del planeta y aseguró que la ciudad está preparada para vivir una celebración histórica.

" Desde el Estadio Guadalajara, vibra el alma del Mundial ", afirmó, dejando claro que el recinto está listo para convertirse en uno de los escenarios más importantes de la fiesta futbolística de 2026.

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FF