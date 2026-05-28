El reloj de arena llegó a su fin. La Selección Mexicana de Futbol se presenta este sábado en el monumental Rose Bowl de Pasadena para enfrentar a su similar de Australia , en lo que representa el examen definitivo y de máxima exigencia antes de que Javier Aguirre entregue la lista oficial para la Copa del Mundo 2026. Con el plantel prácticamente completo y las revoluciones al máximo, el "Vasco" tiene ante sí la última oportunidad de disipar las dudas que aún rondan en el entorno tricolor.

Para analizar este crucial escenario, EL INFORMADOR consultó a Raúl “Potro” Gutiérrez, técnico campeón del mundo Sub-17 con México en 2011. El estratega confía en que este duelo cumplirá con las expectativas de cierre que busca el cuerpo técnico, de cara a una convocatoria que el próximo lunes dejará de ser preliminar.

"Yo creo que va a cumplir con la expectativa del cierre que quiere darle Javier. Para el siguiente partido la lista ya está definida, básicamente. Es irle encontrando el equipo idóneo, ver a algunos de los jugadores que vienen de lesión, que han sido importantes pero han participado poco, y cerrar filas para la lista final", apuntó Gutiérrez.

Bajo la lupa: ¿quiénes verán minutos y se juegan el futuro?

La convocatoria actual presenta una mezcla de jerarquía y juventud, pero con realidades físicas distintas. A ojos del "Potro" Gutiérrez, hay dos nombres propios de peso internacional que deben encabezar la actividad este sábado para sacudirse la inactividad y recuperar el ritmo competitivo: Santiago Giménez y el capitán Edson Álvarez. Ambos elementos arrastran procesos de recuperación o baja actividad en Europa y requieren minutos de calidad con urgencia.

A ellos se suma el mediocampista Álvaro Fidalgo, quien a pesar de no sumar los minutos deseados recientemente en su club, ha respondido con creces al llamado tricolor. "Fidalgo, las dos últimas veces que fue convocado y jugó, lo vimos en buena forma y muy coordinado con esa media cancha que a todo mundo nos gustó. Eso sería una diferencia", explicó el analista.

En la rampa de salida de la lista de "esperanzados" o sparrings, la competencia es feroz, pues hombres como Roberto 'Piojo' Alvarado y César Montes lucen inamovibles en la consideración de Aguirre, más allá de los gustos de la crítica.

“Al final ese lado derecho, pues, lo tiene bien visto Javier, aunque a algunos no nos guste el desempeño de ‘Piojo’ Alvarado, pero así está. Entonces, no creo que haya muchos cambios, pero de lo más rescatable de ese partido pasado que vi fue eso”.

Sin polémica en el arco

El debate más encendido en las mesas de análisis ha sido la portería , tras la inclusión de Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y Raúl Rangel. Aunque para muchos la presencia de Ochoa genera ruido, Gutiérrez prefiere la mesura y aporta una visión de vestidor, respaldando firmemente la titularidad del guardameta de las Chivas.

"A mí me parece que Memo entrará en un caso extremo; su participación está muy supeditada a un manejo de grupo, a una experiencia que el entrenador necesita tener ahí adentro. No le veo polémica. A mí me parece que este 'Tala' Rangel lo está haciendo de maravilla y espero verlo iniciar", concluyó.

El duelo ante los de Oceanía dictará sentencia . Tras el silbatazo final en Pasadena, las dudas deberán convertirse en certezas. La mesa estará puesta para que el lunes se revele la nómina oficial y, entonces sí, apuntar con el cuadro estelar hacia el ensayo general contra Serbia y el ansiado debut mundialista.

Lista Tricolor (preliminar)

Arqueros

Raúl Rangel

Carlos Acevedo

Guillermo Ochoa

Defensas

Israel Reyes

César Montes

Jesús Gallardo

Jorge Sánchez

Johan Vásquez

Mateo Chávez

Mediocampistas

Erik Lira

Luis Romo

Edson Álvarez

Obed Vargas

Luis Chávez

Gilberto Mora

Brian Gutiérrez

Álvaro Fidalgo

Orbelín Pineda

César Huerta

Delanteros

Armando González

Alexis Vega

Roberto Alvarado

Santiago Giménez

Guillermo Martínez

Julián Quiñones

Raúl Jiménez

Pendientes

Jesús Gómez

Everardo López

Jesús Angulo

Julián Araujo

Richard Ledezma

Carlos Rodríguez

Isaías Violante

SV