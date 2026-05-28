Durante la jornada de atención a medios de comunicación de la Selección Mexicana de Futbol, celebrada en las instalaciones del Rose Bowl, el capitán Edson Álvarez expuso sus metas de cara a la Copa Mundial 2026 , certamen que comenzará en un periodo de dos semanas.

El futbolista de la escuadra nacional manifestó la viabilidad de obtener el campeonato del mundo en la presente edición de la justa. Al ser cuestionado sobre las pocas naciones que han alcanzado este título, Álvarez externó: "Se vale ilusionarse, que para eso es la vida, ¿no? Para cumplir tus sueños. Obviamente, sabemos que el camino va a ser duro, pero unidos, como familia, que es lo que somos, qué es lo que hemos creado, lo visualizamos y esperemos que así sea".

Respecto al compromiso inaugural programado para el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca frente a Sudáfrica , donde se proyecta su participación con el brazalete de capitán, el líder tricolor comentó: "Súmale un mundial en casa, súmale, primeramente Dios, estar en esa lista y poder portar ese gafete, que al final yo sé que el equipo está lleno de líderes, pero es algo hermoso, es una responsabilidad que es una oportunidad única", señaló.

En cuanto a la influencia de Rafael Márquez dentro del cuerpo técnico, Álvarez indicó: "El simple hecho de tenerlo ahí es como yo tener a mi referente compartiendo el mismo vestidor". Asimismo, evaluó la disputa interna por un puesto en la alineación titular del equipo dirigido por Javier Aguirre: "Si tú te pones a ver las grandes potencias del mundo, tienen jugadores para competir. Y qué mejor que hoy México tenga eso. Hoy en día todos son capitanes en su equipo de liga".

Finalmente, sobre la relación con el director técnico del combinado mexicano, el jugador precisó que el seleccionador mantiene canales de comunicación directa con el grupo para evaluar aspectos tácticos específicos : "Javier es una persona muy abierta, él tiene las cosas como las piensa y realmente nos hemos acercado más para temas muy puntuales, de partidos, de rivales. Compartimos ideas, pero yo creo que siempre él da la apertura de poder expresar".

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