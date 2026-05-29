Dónde ver EN VIVO el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana concluyeron la fase de grupos y ahora darán paso a las series de eliminación directa entre los equipos mejor clasificados, la etapa más emocionante de ambos torneos.

Esta mañana se realizarán los sorteos para definir los cruces de octavos de final de ambos torneos, instancia en la que no habrá restricciones y podrán enfrentarse equipos del mismo país o que ya coincidieron en la fase de grupos.

Para el sorteo de la Copa Libertadores se conformarán dos bombos: uno con los equipos que finalizaron como líderes de grupo y otro con los clubes que avanzaron como segundos lugares.

Bombo A

Flamengo (Brasil)

Coquimbo Unido (Chile)

Independiente de Rivadavia (Argentina)

Universidad Católica (Chile)

Corinthians (Brasil)

Cerro Porteño (Paraguay)

Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador)

Independiente del Valle (Ecuador)

Bombo B

Estudiantes de La Plata (Argentina)

Tolima (Colombia)

Fluminense (Brasil)

Cruzeiro (Brasil)

Platense (Argentina)

Palmeiras (Brasil)

Mirassol (Brasil)

Rosario Central (Argentina)

INSTAGRAM/Conmebol

Dónde ver el sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores

Fecha: 29 de mayo

Horario: 9:00 horas

Canal: Canal de Conmebol en YouTube, ESPN y Disney+

La Copa Sudamericana ya tiene clasificados a octavos de final

Los equipos que finalizaron en tercer lugar de sus grupos en la Copa Libertadores tendrán una nueva oportunidad a nivel internacional al avanzar automáticamente a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde se medirán ante los clubes que terminaron como segundos de grupo en ese certamen.

Los cruces de esta fase ya quedaron definidos y se disputarán de la siguiente manera:

Bolívar (Bolivia) vs. Gremio de Porto Alegre (Brasil)

Sporting Cristal vs. Bragantino (Brasil)

Medellín (Colombia) vs. Vasco de Gama (Brasil)

Boca Juniors (Argentina) vs. O'Higgins (Chile)

Nacional (Uruguay) vs. Tigre (Argentina)

Santa Fe (Colombia) vs. Caracas (Venezuela)

Lanús (Argentina) vs. Cienciano (Perú)

Universidad Central (Perú) vs. Santos (Brasil)

Los partidos de ida se jugarán el 22 de junio y los de vuelta el 29 del mismo mes.

Los ganadores de estas series enfrentarán a los primeros lugares de grupo, que ya los esperan en los octavos de final:

Botafogo (Brasil)

River Plate (Argentina)

Torque (Uruguay)

Olimpia (Paraguay)

Sao Paulo (Brasil)

Macará (Ecuador)

Atlético Mineiro

Recoleta (Paraguay)

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Dónde ver el sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores

Fecha: 29 de mayo

Horario: 9:00 horas

Canal: Canal de Conmebol en YouTube, ESPN y Disney+

