Luis Malagón, guardameta del América y actual dueño de la portería del Tricolor en la era de Javier Aguirre, habló este martes sobre el cierre de actividad de la Selección Mexicana en 2025. El equipo enfrentará dos duelos amistosos de alto calibre ante Uruguay y Paraguay, encuentros que servirán como los últimos ensayos de cara al Mundial del próximo año.

El arquero destacó que este cierre tiene un valor especial, pues representa la oportunidad de consolidar un año que calificó como “productivo” para el combinado nacional. “Cerrar de buena forma. Fue un año productivo en cuestión de la selección, que tuvo la dicha de ganar dos títulos, que fue el Final Four y la Copa Oro. Tratar de cerrar bien, sobre todo que uno es en casa, que es Torreón, y después toca ir a San Antonio, donde sabemos que también nos vamos a sentir como locales”, expresó. Para Malagón, cada concentración es una nueva opción para demostrar su nivel: “Aprovechar todas las oportunidades, cada día, cada entrenamiento, y contento de estar otra vez por acá”.

Los rivales no serán cualquier prueba. Uruguay y Paraguay representan selecciones con solidez histórica, talento individual y un ritmo de competencia que le exigirá al Tricolor un funcionamiento casi mundialista. “Grandes rivales. Son rivales con historia, con grandes jugadores, con talento, donde en cada una de esas selecciones hay jugadores que están en la Liga de México, sobre todo en Uruguay que hay tres compañeros míos”, añadió el portero.

Justamente, el choque ante Uruguay tendrá un sabor especial para Malagón, pues enfrentará a tres futbolistas con quienes comparte vestidor en el América: Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre. Más allá del impulso emocional, el arquero sabe que estos partidos servirán para corregir detalles y llegar al 2026 con la solidez que exige una Copa del Mundo jugada en casa.

