América podría quedarse sin estadio para enfrentar a Monterrey, ¿cuál es el motivo?

El Club América sigue enfrentando complicaciones por no poder jugar en el Estadio Azteca, su verdadera casa, mientras continúa la remodelación del inmueble. Ahora, las Águilas de André Jardine tienen frente a sí una nueva traba en su logística de cara a los Cuartos de Final del Apertura 2025 ante los Rayados de Monterrey.

El problema surge debido a que, los días sábado 29 y domingo 30 de noviembre, el cantante Junior H ofrecerá conciertos en la Plaza de Toros México, recinto ubicado muy cerca del Estadio Ciudad de los Deportes, actual sede de los azulcremas.

La Alcaldía Benito Juárez prohíbe la realización de eventos simultáneos en ambos recintos por motivos de seguridad y movilidad, situación que ya ha provocado en el pasado la suspensión de actividades cuando coincidieron espectáculos en la zona.

El recital del intérprete de corridos tumbados está programado para las 20:00 horas, por lo que la directiva americanista buscaría adelantar su partido de Vuelta a las 16:00 o 17:00 horas, siempre y cuando las autoridades lo autoricen.

Por ahora, cambiar de sede no es la primera opción para el conjunto capitalino, aunque no se descarta del todo. Cabe recordar que en la Final de Ida del Apertura 2024, precisamente ante Monterrey, el América tuvo que jugar como local en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla por una situación similar.

A pesar del nuevo contratiempo, en Coapa aseguran tener “todo bajo control”, confiando en que podrán resolver la situación sin alterar demasiado su planeación de cara a la Liguilla.

