La etapa del astro colombiano James Rodríguez en el futbol mexicano ha llegado a su fin y concluyó sin pena, ni gloria. Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, confirmó este martes que el mediocampista de 34 años no renovará su contrato, quedando como agente libre a partir de 2026.

La noticia se da tras la eliminación de La Fiera del Apertura 2025 de la Liga MX. Martínez expresó su agradecimiento y le deseó lo mejor al jugador, a quien calificó como un "histórico" para Colombia, comparable con figuras como Messi o Cristiano Ronaldo.

La salida ocurre en un contexto donde el deseo inicial de James de jugar el Mundial de Clubes con León se vio frustrado tras la exclusión del equipo.

Números Discretos en la Liga MX

A pesar de la expectativa que generó su llegada a inicios de 2025 como uno de los fichajes "bomba", los números de James en el fútbol mexicano fueron discretos. En su única temporada completa con el club (2025/2026), acumuló 34 partidos en la Liga MX, logrando registrar 5 goles y contribuyendo con 8 asistencias (sumando ambas temporadas y considerando las cifras más amplias). Durante el Apertura 2025, el volante disputó 14 partidos y anotó 3 goles.

Destinos para el Mundialista

Con su contrato expirado, James se convierte en uno de los agentes libres más atractivos del mercado. Su principal objetivo es mantenerse activo y en forma de cara al Mundial de 2026 con la Selección Colombia.

Entre los posibles destinos que se manejan, la MLS (Major League Soccer) de Estados Unidos y Canadá se perfila como la opción más probable, debido al factor confort y la cercanía con el país mundialista. Además, se ha especulado con un posible regreso a Europa, donde el Valencia CF ha levantado la mano. Otros rumores lo han vinculado con equipos de la Liga MX de alto poder adquisitivo como Rayados de Monterrey o Tigres UANL, e incluso un regreso a Sudamérica con el Junior de Barranquilla. Por ahora, el futuro de James está en el aire, buscando el mejor camino para asegurar su plaza en la cita mundialista.

SV