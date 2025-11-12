En una noche histórica en la que Jared Serna empató el récord de más triples en una campaña de la Liga Mexicana del Pacífico al sumar ocho, los Charros de Jalisco no pudieron sostener una amplia ventaja de siete carreras de diferencia y los Tomateros de Culiacán lograron una dramática remontada con jonrón de Jon Singleton en la novena entrada para quedarse con la victoria de 8-9 en el primer juego de la serie disputado en la capital sinaloense.

Un duelo que parecía dominado por la novena de Benjamín Gil, se tornó complicado por descuidos en el pitcheo y fildeo. Jalisco comenzó ganando cómodamente al sacar una superioridad de 7-0 tras conseguir un par de rallys de 4 y 3 carreras en la primera y segunda entrada, respectivamente. Destacándose Julián Ornelas, quien conectó un cuadrangular en la parte alta del capítulo uno que llevó consigo un hombre a bordo.

No obstante, en la parte baja del segundo inning, luego de que el brazo inicial de Jalisco, Jackson Goddard, concediera un par de pasaportes, Culiacán logró tres carreras gracias a un cuadrangular de Ichiro Cano que se llevó por delante a Singleton y Fernando Villegas.

Para el del tercer rollo, a Jalisco se le empezó a notar más incierto con el bat y no pudo replicar lo realizado en las entradas anteriores. Mientras que, los culichis lograron recortar aún más las distancias con un jonrón de Orlando Martínez.

El quinto episodio fue de claroscuros para los Charros. Por un lado, Jared Serna se metió a los libros de historia de la LMP al llegar a ocho triples en la campaña, empatando el récord de más batazos de tres estaciones en una temporada, la cual también le pertenece a Wellington Dotel (Águilas, Temp. 2015-2016) y a Leo Heras (Yaquis, Temp. 2016-2017).

En la otra cara de la moneda, Goddard se bajó de la lomita con registro de cinco carreras permitidas, misma cantidad de hits y cuatro abanicados. Su lugar fue tomado por Adrián Gusman, quien tampoco pudo estar a la altura y permitió una rayita más para que Culiacán se pusiera a una de empatar.

Con la obligación de frenar a la ofensiva guinda, Mario Meza se subió al montículo para el sexto inning, pero fue recibido por un batazo productor de Ramón Ríos que impulsó a Cano a tierra prometida.

Cuando las ideas en el ataque escaseaban, Carlos Mendívil vino desde la banca en el octavo capítulo para conectar un sencillo que le permitió a Ornelas timbrar en la caja registradora. Sin embargo, la ventaja para Charros fue fugaz, ya que en la parte baja, un wild pitch le concedió a JP Martínez igualar nuevamente las acciones.

La novena entrada fue fatídica. Jalisco no pudo ser certero con el palo de madera y Singleton se puso la capa de héroe para superar el pitcheo de Gerardo Reyes y, con ello, batear un jonrón que le dio el triunfo a los locales.

Jalisco buscará remediar sus errores en el segundo encuentro de la serie que se realizará este miércoles 12 de noviembre a las 20:05 horas en la casa guinda.

CT