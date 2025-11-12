Carlos Alcaraz, a una victoria de ser el número uno del año

Carlos Alcaraz está a una victoria de asegurar que termine el año en el puesto número 1 del ranking de la ATP.

Alcaraz remontó para vencer 6-7, 7-5, 6-3 a Taylor Fritz en las Finales de la ATP y ahora necesita ganar su último partido de grupo contra Lorenzo Musetti o una eventual semifinal para terminar el año como número uno por segunda vez en su carrera.

“No estoy tratando de pensar en eso, para ser honesto”, dijo Alcaraz. “Pero es realmente difícil no pensar en el puesto número 1”.

Alcaraz , quien mejoró a 2-0 en el evento de fin de temporada que recibe a los ocho mejores jugadores, podría asegurar un lugar en las semifinales si le gana el duelo al italiano Musetti.

Para acabar el número 1 a final de año, la cuenta es más sencilla. Necesita solo una victoria, independientemente de que sea en la tercera jornada ante Musetti o en las semifinales, a las que también podría acceder incluso perdiendo.

Si Alcaraz no gana otro partido y Jannik Sinner permanece invicto para defender su título, Sinner terminará como número uno.

Alcaraz produjo 47 tiros ganadores frente a los 38 de Fritz y logró remontar un set en contra a pesar de los 14 aces de su oponente estadounidense.