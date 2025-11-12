El futbol profesional en Turquía enfrenta una de sus etapas más turbulentas tras destaparse un amplio caso de apuestas ilegales que salpica a árbitros, futbolistas y dirigentes de diversos clubes. La Federación Turca de Futbol (TFF) abrió una investigación hace dos semanas y los hallazgos preliminares revelan un panorama alarmante.

Más de mil jugadores fueron turnados al Comité de Disciplina, entre ellos 27 de la Superliga, la principal categoría del balompié turco. Figuran integrantes de equipos emblemáticos como Galatasaray, Besiktas y Trabzonspor. En las ligas inferiores, la afectación es aún mayor: 77 jugadores de la Primera Liga, 282 de la Segunda, 629 de la Tercera y nueve más sin registro definido.

La situación no se limita al terreno de juego. Un total de 149 árbitros han sido suspendidos y 45 delegados renunciaron tras la auditoría interna que detectó que 371 de los 571 colegiados activos mantenían cuentas en sitios de apuestas, y 152 realizaban jugadas en partidos que ellos mismos arbitraban.

Un tribunal de Estambul dictó prisión preventiva contra siete árbitros y contra Murat Özkaya, presidente del Eyüpspor, acusado de manipular resultados. Otros 11 implicados, entre ellos silbantes y un periodista deportivo, fueron liberados bajo cargos. El proceso judicial continúa y podría acarrear duras sanciones deportivas y penales, incluyendo suspensiones prolongadas, cuantiosas multas y hasta penas de cárcel.

En medio del escándalo, clubes como Galatasaray y Besiktas emitieron comunicados defendiendo la integridad de sus planteles y exigiendo respeto al debido proceso. Hasta ahora, Fenerbahce (donde milita el mexicano Edson Álvarez) no ha sido mencionado entre los involucrados.