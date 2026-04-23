A medida que nos acercamos a la Copa Mundial de la FIFA 2026 , que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá durante los meses de junio y julio, la incertidumbre sobre la convocatoria de la Selección Mexicana se intensifica.

Javier 'Vasco' Aguirre se enfrenta a la difícil tarea de seleccionar a los 26 jugadores que representarán a México en este magno evento. Aunque los reportes suelen ofrecer un panorama general, siempre hay sorpresas y decisiones que generan debate. Algunos jugadores, a pesar de su popularidad o méritos, podrían quedar fuera por diversas razones.

A continuación, se presenta un desglose de los jugadores que, según la información disponible, podrían no formar parte de la lista final:

Jugadores que no formarán parte de la convocatoria por lesión

Las lesiones son un factor determinante en cualquier convocatoria mundialista, y la Selección Mexicana no es la excepción. Varios talentos se encuentran lidiando con problemas físicos que podrían impedir su participación:

Luis Ángel Malagón: Sufrió una rotura del tendón de Aquiles izquierdo en marzo de 2026, lo que lo mantendrá alejado de las canchas entre 6 y 9 meses.

Sufrió una rotura del tendón de Aquiles izquierdo en marzo de 2026, lo que lo mantendrá alejado de las canchas entre 6 y 9 meses. César 'Chino' Huerta: Ha estado fuera por una pubalgia y no se espera que se recupere a tiempo para el torneo.

Ha estado fuera por una pubalgia y no se espera que se recupere a tiempo para el torneo. Rodrigo Huescas: Sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha en octubre de 2025 y aún no ha regresado a la actividad.

Sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha en octubre de 2025 y aún no ha regresado a la actividad. Julián Araujo: Experimentó una recaída de una distensión en el cuádriceps lateral derecho en abril de 2026, lo que lo dejará fuera por el resto de la temporada.

Experimentó una recaída de una distensión en el cuádriceps lateral derecho en abril de 2026, lo que lo dejará fuera por el resto de la temporada. Luis Gerardo Chávez: Se rompió el ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha en junio de 2025. Aunque ha regresado, no ha logrado retomar su ritmo de juego.

Jugadores que no formarían parte de la convocatoria por decisión de Javier Aguirre

Más allá de las lesiones, las decisiones técnicas del 'Vasco' Aguirre también influirán en la conformación del equipo. Algunos jugadores, por su rendimiento o por no encajar en los planes del estratega, podrían ser descartados:

Hirving 'Chucky' Lozano: Fue descartado de los planes del San Diego FC para este semestre y optó por no buscar otro club, lo que podría afectar su llamado.

Fue descartado de los planes del San Diego FC para este semestre y optó por no buscar otro club, lo que podría afectar su llamado. Diego Laínez: No ha sido considerado en las últimas convocatorias, lo que sugiere que no será tomado en cuenta para el Mundial.

No ha sido considerado en las últimas convocatorias, lo que sugiere que no será tomado en cuenta para el Mundial. Luis Romo: Tampoco ha sido considerado por Javier Aguirre en 2026.

Jugadores que están en la cuerda floja para el Mundial 2026

Existe un grupo de jugadores cuyo lugar en la lista final aún es incierto. Su desempeño reciente, su estado físico o la competencia en su posición podrían definir su destino:



Guillermo Ochoa: Su rendimiento en Chipre no ha sido el esperado, y existe la posibilidad de que sea relevado por José Antonio Rodríguez en la portería.

Su rendimiento en Chipre no ha sido el esperado, y existe la posibilidad de que sea relevado por José Antonio Rodríguez en la portería. Santiago Giménez: No ha sido convocado en los últimos partidos con el AC Milan, lo que podría ser una señal de su situación.

No ha sido convocado en los últimos partidos con el AC Milan, lo que podría ser una señal de su situación. Gilberto Mora: Ha regresado a la actividad con Xolos, regularmente ha entrado de cambio, lo que podría no ser suficiente para asegurar un puesto.

Ha regresado a la actividad con Xolos, regularmente ha entrado de cambio, lo que podría no ser suficiente para asegurar un puesto. Marcel Ruiz: Recientemente regresó de una lesión, y Javier Aguirre ha expresado su intención de esperarlo hasta el último momento para evaluar su condición.

Recientemente regresó de una lesión, y Javier Aguirre ha expresado su intención de esperarlo hasta el último momento para evaluar su condición. Obed Vargas: No logró convencer a Javier Aguirre durante la última Fecha FIFA, lo que pone en duda su inclusión.

La fecha límite para la presentación de las listas preliminares de las convocatorias para la Copa del Mundo es el 11 de mayo, en el caso de la selección el 23 de abril de 2026 enfocada a sumar a los jugadores de la Liga MX con los que contará en el torneo. Este día será crucial para conocer las primeras decisiones de Javier Aguirre y Rafa Márquez.

La Selección Mexicana iniciará su participación en el Mundial 2026 el 11 de junio, enfrentándose a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo. Posteriormente, se medirá a Corea del Sur el 18 de junio, y cerrará la fase de grupos contra la República Checa el 24 de junio.

Estos partidos serán fundamentales para el desempeño del equipo en el torneo, y la elección de cada jugador será vital para afrontar estos desafíos. La expectativa es alta, y cada decisión del cuerpo técnico será analizada con lupa por la afición mexicana, que anhela ver a su selección brillar en casa.

La preparación física, el estado anímico y la cohesión del grupo serán elementos clave para superar la fase de grupos y avanzar en la competición, donde cada detalle cuenta y la presión es máxima.

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