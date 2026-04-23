A medida que nos acercamos a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá durante los meses de junio y julio, la incertidumbre sobre la convocatoria de la Selección Mexicana se intensifica.Javier 'Vasco' Aguirre se enfrenta a la difícil tarea de seleccionar a los 26 jugadores que representarán a México en este magno evento. Aunque los reportes suelen ofrecer un panorama general, siempre hay sorpresas y decisiones que generan debate. Algunos jugadores, a pesar de su popularidad o méritos, podrían quedar fuera por diversas razones.A continuación, se presenta un desglose de los jugadores que, según la información disponible, podrían no formar parte de la lista final:Las lesiones son un factor determinante en cualquier convocatoria mundialista, y la Selección Mexicana no es la excepción. Varios talentos se encuentran lidiando con problemas físicos que podrían impedir su participación:Más allá de las lesiones, las decisiones técnicas del 'Vasco' Aguirre también influirán en la conformación del equipo. Algunos jugadores, por su rendimiento o por no encajar en los planes del estratega, podrían ser descartados:Existe un grupo de jugadores cuyo lugar en la lista final aún es incierto. Su desempeño reciente, su estado físico o la competencia en su posición podrían definir su destino: La fecha límite para la presentación de las listas preliminares de las convocatorias para la Copa del Mundo es el 11 de mayo, en el caso de la selección el 23 de abril de 2026 enfocada a sumar a los jugadores de la Liga MX con los que contará en el torneo. Este día será crucial para conocer las primeras decisiones de Javier Aguirre y Rafa Márquez.La Selección Mexicana iniciará su participación en el Mundial 2026 el 11 de junio, enfrentándose a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo. Posteriormente, se medirá a Corea del Sur el 18 de junio, y cerrará la fase de grupos contra la República Checa el 24 de junio.Estos partidos serán fundamentales para el desempeño del equipo en el torneo, y la elección de cada jugador será vital para afrontar estos desafíos. La expectativa es alta, y cada decisión del cuerpo técnico será analizada con lupa por la afición mexicana, que anhela ver a su selección brillar en casa.La preparación física, el estado anímico y la cohesión del grupo serán elementos clave para superar la fase de grupos y avanzar en la competición, donde cada detalle cuenta y la presión es máxima.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AR