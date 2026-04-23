En un juego parejo que apuntaba a un final de alarido, los Raptors explotaron a la mitad del último cuarto con un parcial de 13 puntos sin respuesta de los Cavaliers. Ese tramo fue demoledor y generó una separación definitiva en el marcador del Juego 3, que se llevaron por 126-104 en Canadá, recortando la distancia en la serie .

El último cuarto de los “dinosaurios” fue impecable: desde el factor mental, en el que superaron a los Cavs al imprimir mayor energía y hambre de triunfo sobre la duela, hasta el cuidado del balón, pues terminaron con cero pérdidas en ese periodo. Además, tuvieron un actor secundario que destacó de forma inesperada: Collin Murray-Boyles, quien aportó 22 puntos desde la banca. Por su parte, RJ Barrett y Scottie Barnes anotaron 33 unidades cada uno para liderar la ofensiva. Jamison Battle también firmó una noche destacada como suplente, con 14 puntos y puntería perfecta: cuatro de cuatro en triples y cinco de cinco en tiros de campo.

El resto del partido se desarrolló con máxima tensión, en un duelo donde cada error se pagaba caro . El último empate en el marcador —hubo 13 en total— llegó incluso al inicio del periodo final. Ambos equipos intercambiaron el liderato hasta en siete ocasiones; los Raptors lograron separarse por diez puntos solo en un par de momentos durante el segundo cuarto, mientras que la máxima ventaja de Cleveland fue de cinco.

La ofensiva de los de la hoja de maple supo variar su estrategia. El encuentro pasó en gran medida por los puntos en la pintura, rubro en el que superaron 60-40 a su rival, además de la efectividad en triples: aunque ambos equipos encestaron 14, los locales lo hicieron en apenas 23 intentos, contra los 45 de los visitantes.

También fue clave la presión ejercida sobre James Harden, quien, aunque lideró a los Cavs con 18 puntos, acumuló siete de los fallos de su equipo desde el perímetro y ocho pérdidas de balón. Para la quinteta de Ohio, el daño aún no es grave : podrán aprovechar el cuarto encuentro, el domingo, para recuperar la ventaja y poner a Toronto contra las cuerdas; de lo contrario, los Raptors asegurarían un juego más en Canadá.

SV