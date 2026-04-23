¿Cómo funciona el cerebro de Messi? La explicación médica atrás de su genialidad

Lionel Messi, ganador del Mundial con la Selección Argentina, leyenda del Futbol Club Barcelona y ocho veces Balón de Oro, tiene una capacidad para resolver situaciones y tomar decisiones en microsegundos que demuestra que los deportistas de élite pueden procesar la información de manera distinta a la del resto de las personas.

El cerebro detrás del genio

En los últimos años se ha avanzado en la comprensión de qué partes del cerebro de Messi se activan durante el juego. Por ejemplo, cuando corre y regatea, se activa el cerebelo, ubicado en la nuca, donde se almacenan movimientos aprendidos y memorizados desde la infancia.

Al realizar un centro, se activa el lóbulo frontal, la parte superior del cerebro, que le permite anticipar la posición de un compañero que se encuentre en el área tan solo en milisegundos.

Su lóbulo parietal hace el cálculo correcto de la distancia, la velocidad y la dirección a la que va a recibir un pase que convertirá en gol. Mientras se activa el balón, su lóbulo frontal se activa para tomar una decisión creativa.

El cerebro de Messi estudiado por la Organización de Investigación Científica de Países Bajos muestra que supera la excelencia en la toma de decisiones cuando se encuentra en el campo enfrentando a rivales.

El médico holandés Pieter Medencorp, autor del estudio, describe así el propósito de la investigación: “Descubrir cómo se toman decisiones en una fracción de segundo y qué lo lleva a elegir una por encima de las otras”. “El cerebro no es una computadora, pero sí una máquina de probabilidades” continúa Medencorp.

Creatividad y reacción únicas

En otro estudio, realizado por Joan Forns, neuropsicólogo y citado por el diario AS en una nota de mayo de 2021, se destacan virtudes de Messi y su cerebro que lo hacen llegar a un nivel extraordinario y que lo convierten en el histórico jugador que es hoy.

Por ejemplo: el motor creativo. La agilidad mental del rosarino es una de sus características, ya que es capaz de procesar la información viso espacial a una velocidad que no se había visto en el futbol.

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El argentino es uno de los jugadores con mayor velocidad de reacción en la historia. La sincronización de los hemisferios en su cerebro hace que el pensamiento racional y su creatividad e intuición sean la mezcla idónea.

CA