Así quedó la tabla general de la Liga MX tras la Jornada 16

Al torneo Clausura 2026 de la Liga MX sólo le resta una jornada; Chivas sigue en la cima con 35 puntos, pero aún no ha asegurado terminar como líder, y cinco equipos (América, Atlas, Tigres, Tijuana y León) se disputan los últimos tres lugares para la liguilla en una temporada en la que no habrá play-in.

Chivas empató anoche 0-0 con Necaxa y llegó a 35 puntos, un nuevo récord en torneos cortos para la institución; sin embargo, no es suficiente para amarrar el liderato, que se le puede escapar si en la próxima jornada pierde contra Xolos y Pumas vence al Pachuca.

Guadalajara tendrá la ventaja de jugar su partido final el sábado, un día después del Pumas vs. Pachuca, así que sabrá exactamente qué necesita para terminar en primer lugar y cerrar como local todos sus juegos de liguilla. Por ahora, hay que considerar que si la UNAM golea a los Tuzos, ni siquiera un empate le aseguraría el puesto de honor, pues la diferencia de goles entre rojiblancos y universitarios es de sólo uno.

Después de Pumas, segundo lugar con 33 puntos, siguen Pachuca, con 31; Cruz Azul, con 30; y Toluca, con 27. Todos tienen boleto a la liguilla en la mano, pero sin certeza de cómo afrontarán la fase final.

Los Tuzos cayeron 3-1 en Tijuana y comprometieron su lugar en la tabla, mientras que los Xolos se mantuvieron con buenas posibilidades de avanzar a la fase final.

Cruz Azul tampoco pudo ganar esta jornada: empató 1-1 con Querétaro y alargó su racha a seis partidos sin victoria, una crisis que le costó el puesto a Nicolás Larcamón y creó más dudas sobre qué tan lejos podrá llegar la Máquina.

Quizá el consuelo para Tuzos y Cementeros es que Toluca, su más cercano perseguidor, no pudo sumar puntos. Los Diablos se enfrentaron a Mazatlán, uno de los equipos más débiles de la competencia, pero también el que más se jugaba en esta jornada:

Sentenciados a desaparecer al término de este torneo, los Cañoneros no defraudaron a su afición en su último partido como local y vencieron 4-3.

El viernes, América despertó y venció 3-2 a León, que, sin embargo, aún tiene posibilidades de clasificar. Ayer, Atlas y Tigres repartieron puntos con un empate 0-0 que los mantiene en la cuerda floja.

Joao Pedro Geraldino tiene 13 goles en su haber y está cerca de ser bicampeón de goleo. IMAGO7/H. Martínez

Así quedó la tabla de goleo después de la jornada 16 de la Liga MX

Armando "Hormiga" González cumplió tres partidos sin anotar y dejó el liderato de goleo a Joao Pedro Geraldino, delantero del San Luis que anotó al minuto 90+5 del juego contra Santos y llegó a 13 dianas.

La Hormiga deberá tener una gran actuación en el partido de la última jornada ante Xolos para remontar y convertirse en el primer campeón de goleo del Guadalajara.

Tabla de goleo de la Liga MX