La serie entre los Knicks y los Hawks se ha puesto al rojo vivo y, por segundo partido consecutivo, terminó con una diferencia mínima: ahora 109-108 a favor de Atlanta, que controló gran parte del juego . Los neoyorquinos tardaron en descifrar la fórmula para abrir el aro; después, las aves volvieron a evitar la anotación rival en el último segundo y ya están por delante en la serie por 2-1.

Emulando lo hecho el lunes pasado, cuando CJ McCollum, Jalen Johnson y Jonathan Kuminga se combinaron para 68 puntos, este jueves el tridente de los Hawks registró la misma cantidad. En esta ocasión, todos superaron la barrera de los 20 puntos individuales. Johnson sumó 10 rebotes y se quedó a dos asistencias de un triple-doble.

Los Knicks comenzaron el juego por delante; sin embargo, el primer cuarto fue de absoluta dependencia de Jalen Brunson y OG Anunoby, quienes anotaron los 21 puntos del equipo en los primeros 12 minutos. Brunson terminaría anotando solo un par más en el resto de la mitad y agregó otros 13 en la segunda, mientras que Anunoby acabó con 29 y Karl-Anthony Towns con 21.

La segunda unidad fue la que tuvo que dar la cara, liderada por Miles McBride, para mantener al equipo dentro del partido . Fue hasta el último cuarto cuando las estrellas pudieron conectar para ponerse al frente en los segundos finales, pero una canasta de McCollum y, después, una defensa exitosa sobre Brunson amarraron la segunda victoria de los Hawks.

La eliminatoria no ha carecido de drama e intensidad desde el primer partido y ahora los Hawks, que llegaron desfavorecidos en las apuestas como sextos sembrados, pueden poner contra la espada y la pared a los Knicks con una victoria más en casa.

SV