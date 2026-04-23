La última jornada del torneo llega con todo por definirse: desde el liderato general hasta los últimos boletos a la liguilla. Aunque equipos como Chivas, Pumas, Pachuca, Cruz Azul y Toluca ya aseguraron su lugar en los cuartos de final, aún pelean por mejorar su posición en la tabla. Al mismo tiempo, clubes como América, Atlas, Tigres, León y Tijuana se juegan su último boleto a la fase final del campeonato.

Con múltiples combinaciones de resultados en juego, cada partido será decisivo y no hay margen de error en una jornada que promete emociones hasta el último minuto .

Equipos clasificados

Chivas llega como líder y con el control total de su destino: si logra vencer a Tijuana, asegurará el liderato general sin depender de ningún otro resultado. Incluso en caso de empate o derrota, se mantendría en la parte más alta, aunque abriría la posibilidad de ser superado por Pumas.

Por su parte, Pumas ya está clasificado, pero aún aspira al primer lugar. Para conseguirlo, necesita ganar su partido frente a Pachuca y esperar que Chivas no gane. Si ambos igualan en puntos, la diferencia de goles será determinante, por lo que no solo importa el triunfo, sino también la cantidad de goles anotados.

Pachuca también tiene su lugar asegurado, aunque su posición final sigue en juego. Una victoria podría impulsarlo hasta el segundo puesto, dependiendo de otros resultados, pero una derrota lo pondría en riesgo de caer hasta el cuarto lugar si Cruz Azul logra ganar.

En el caso de Cruz Azul, el panorama es más variable. Puede aspirar al tercer lugar si consigue al menos un empate y Pachuca pierde; pero si cae en su partido, podría descender hasta la quinta posición en caso de que Toluca obtenga la victoria.

Toluca tiene un margen más reducido: únicamente puede aspirar al cuarto puesto. Para lograrlo, está obligado a ganar y a que Cruz Azul pierda; de lo contrario, se mantendrá en su posición actual.

Equipos que buscan boleto

América depende de sí mismo: le basta con ganar o empatar ante Atlas para asegurar su clasificación. Incluso podría escalar hasta el quinto lugar si gana y Toluca pierde. Sin embargo, una derrota lo pondría en una situación delicada, ya que podría quedar eliminado si Tigres y Tijuana consiguen la victoria.

Atlas tiene un duelo directo clave ante América. Si logra ganar, lo superaría en la tabla y aseguraría su pase. En cambio, si empata o pierde, quedará sujeto a otros resultados, necesitando que equipos como Tigres, Tijuana y León no sumen de a tres para poder avanzar.

Tigres se encuentra en una posición relativamente favorable: si gana, asegura su lugar en la liguilla sin depender de nadie. No obstante, si empata o pierde, necesitará que Tijuana o León no ganen para mantenerse dentro de los clasificados.

La situación de León es más complicada, ya que está obligado a ganar su partido y, además, requiere que tanto Tigres como Tijuana pierdan. Solo con esa combinación podrá acceder a la liguilla.

Finalmente, Tijuana necesita un escenario múltiple favorable: debe ganar su partido ante Chivas y esperar que Atlas o Tigres pierdan, además de que León no consiga la victoria. Es uno de los casos más complejos, ya que depende de varios resultados simultáneos.

Equipos eliminados

En contraste con la intensa pelea por los puestos de liguilla, varios equipos ya han quedado sin posibilidades de avanzar en el torneo . Necaxa, Juárez, Querétaro, Monterrey, Atlético de San Luis, Puebla, Mazatlán y Santos ya están oficialmente eliminados de la contienda por la liguilla del futbol mexicano.

Para estos clubes, la última jornada tendrá un enfoque distinto: cerrar el torneo con dignidad, sumar puntos para la tabla de cocientes o simplemente evitar terminar en los últimos lugares.

SV