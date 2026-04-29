Javier "Chicharito" Hernández volvió a colocarse en el centro de las tendencias tras anunciar una decisión muy importante respecto a su futuro en el futbol profesional. El delantero mexicano, quien ha permanecido sin actividad en los últimos meses luego de su salida de Chivas en una segunda etapa con malos resultados, utilizó sus redes sociales para aclarar su postura sobre un posible retiro.

El inesperado anuncio en redes: No se retira

A través de un video difundido en sus cuentas oficiales como Instagram y TikTok, el atacante generó incertidumbre al declarar: "Creo que llegó el momento para anunciar que me voy a retirar". La frase inicial provocó diversas reacciones; sin embargo, el propio jugador modificó el tono del mensaje segundos después. Al revisar su teléfono, cuestionó: "A ver, ¿qué estarán diciendo las redes de mí?", para finalmente despejar cualquier duda y confirmar que no se retirará del futbol.

El también exjugador del Manchester United y Real Madrid dejó claro que su intención es continuar en activo, pese a los rumores que han surgido en torno a su futuro en los últimos meses.

Salida de Chivas y falta de actividad

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana se encuentra sin equipo desde finales del año pasado, cuando Chivas hizo oficial su salida antes de que concluyera su contrato. Esta decisión se dio en un contexto marcado por la falta de resultados y por una serie de lesiones que afectaron su continuidad dentro del terreno de juego.

Desde entonces, Hernández no ha vuelto a disputar un partido oficial, lo que incrementó las especulaciones sobre un posible retiro, mismas que él mismo se encargó de desmentir con su reciente publicación.

Último partido con Chivas y un balón que se fue lejos

La última aparición de Chicharito en un encuentro oficial ocurrió durante la Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025. En ese partido, el delantero falló un tiro penal en los minutos finales, acción que resultó determinante en la derrota del Guadalajara.

Ese fallo permitió que Cruz Azul avanzara a las semifinales, mientras que la imagen del balón pasando por encima de la portería quedó grabada en la memoria de los aficionados rojiblancos, quienes reaccionaron de forma crítica ante lo sucedido y no pudieron perdonarlo.

A pesar de su ausencia en las canchas, el futbolista ha mantenido una presencia constante en redes sociales. Asimismo, ha dado a conocer que participará como comentarista para la cadena FOX en Estados Unidos durante el Mundial 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá el próximo verano.

Chicharito, ¿nuevo refuerzo de la Liga MX?

En el mismo video, Hernández refuerza su decisión de seguir ligado al futbol profesional. "Ni m... que me voy a retirar. Nos vemos pronto", afirma mientras aparece en una playa observando su teléfono, para después comenzar a trotar sobre la arena.

En días recientes también han surgido versiones sobre un posible regreso a la Liga MX, específicamente con el Atlante, equipo que fue anunciado como parte de un retorno tras varios años fuera de la Primera División. Estas especulaciones se suman a la expectativa en torno al siguiente paso en la carrera del delantero mexicano.

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