La victoria de la Selección Mexicana por 1-0 sobre Australia en el Rose Bowl dejó pistas sobre la convocatoria definitiva que presentará Javier Aguirre para la Copa del Mundo de 2026. Más allá del resultado, las decisiones tomadas por el cuerpo técnico en la alineación inicial y los cambios realizados durante el encuentro permiten identificar qué futbolistas parecen tener un lugar asegurado y cuáles todavía compiten por los últimos espacios.

La base del equipo que inició el encuentro apunta a ser una parte importante de la estructura que México utilizará durante el Mundial. Raúl Rangel apareció como titular en la portería, mientras que Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Edson Álvarez y Mateo Chávez formaron la línea defensiva. En el mediocampo estuvieron Luis Romo, Luis Chávez y Álvaro Fidalgo, acompañados en ataque por Orbelín Pineda, Alexis Vega y Guillermo Martínez.

La presencia de Edson Álvarez como defensor central vuelve a mostrar una alternativa que Aguirre ha utilizado durante el proceso, aunque para la Copa del Mundo la dupla conformada por Johan Vásquez y César Montes luce como la principal candidata para arrancar los partidos. De igual manera, la participación de Mateo Chávez y Jorge Sánchez desde el inicio parece confirmar que ambos cuentan con la confianza del entrenador.

Otro aspecto que llamó la atención fue la cantidad de modificaciones realizadas en la segunda mitad. Ingresaron Guillermo Ochoa, César Montes, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Erik Lira, Obed Vargas, Gilberto Mora, Santiago Giménez, Julián Quiñones y César Huerta, además de Jesús Gómez. La mayoría de ellos forman parte de la lista de 26 jugadores que diversos reportes y especialistas dan como prácticamente definida para la justa mundialista.

Los movimientos también parecen dejar claro quiénes estarían fuera de la convocatoria. Jesús Gómez y Kevin Castañeda son los dos nombres que aparecen con menos posibilidades de integrar el grupo final. Gómez tuvo actividad en el segundo tiempo, pero su presencia parece responder más a la necesidad de observar una última alternativa. En el caso de Castañeda, ni siquiera apareció entre los cambios ante Australia.

La permanencia en el banquillo de futbolistas como Raúl Jiménez, Roberto Alvarado, quien no estuvo disponible para este compromiso y Carlos Acevedo tampoco parece representar un riesgo para sus aspiraciones mundialistas. En sus casos, el cuerpo técnico ya conoce su rendimiento y no necesitaba una última evaluación en cancha.

La publicación oficial de la convocatoria mundialista se realizará hoy por la tarde.