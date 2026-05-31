La victoria de la Selección Mexicana por 1-0 sobre Australia en el Rose Bowl dejó conclusiones para Javier Aguirre a menos de dos semanas del inicio de la Copa del Mundo de 2026. Tras el encuentro, el director técnico del Tricolor confirmó que tiene definida la convocatoria que presentará ante la FIFA y dejó claro que todos los jugadores considerados para el torneo cuentan con posibilidades de participar dentro del terreno de juego.

Aguirre señaló que el grupo está conformado por futbolistas que pueden ser utilizados en cualquier momento de la competencia y descartó la idea de que existan únicamente titulares y suplentes dentro de la plantilla, especialmente en el caso de la portería con Guillermo Ochoa o bien, Raúl Rangel o Carlos Acevedo.

“Los 26 que estén en la lista final tienen posibilidades reales de jugar. Todos son elegibles, es una selección, no son 11 titulares y 15 suplentes. Esto yo lo tengo clarísimo desde el primer día. Puede jugar cualquiera”, explicó el entrenador.

Las declaraciones del estratega llegan en un momento en el que existe expectativa por conocer la lista definitiva de futbolistas que representarán a México en la justa mundialista. Aguirre reconoció que las dudas que mantenía sobre algunos puestos ya quedaron resueltas y que tiene claro tanto el grupo que integrará la convocatoria como la base del once inicial.

“Sí, sí, ya”, respondió al ser cuestionado sobre si había disipado las dudas que mantenía respecto a la conformación del plantel.

Más adelante profundizó en el tema y adelantó que el próximo encuentro de preparación ante Serbia servirá para observar una alineación cercana a la que utilizará en el debut mundialista.

“Estoy muy claro con lo que se van a quedar y con los que van a iniciar el once. Insisto, para Serbia ya esperamos tener más minutaje, más entrenamiento, más adaptación a la altura de la gente que llegó al final y a ver si presentamos un equipo ya parecido a lo que es el Mundial”.

Pese al triunfo frente a Australia, Aguirre reconoció aspectos que todavía deben corregirse antes del arranque del torneo. El entrenador consideró que su equipo tuvo dificultades para generar oportunidades de gol y aceptó que el conjunto australiano mostró una mejor versión durante la segunda mitad.

Entre los aspectos positivos, el timonel Javier Aguirre destacó el ambiente que existe dentro del grupo y la manera en que los jugadores han afrontado la etapa previa al Mundial.

“Lo que más valoro de este grupo es la actitud. El vestidor es una familia, estamos todos muy compenetrados, muy conscientes de lo que se viene”, comentó el estratega.

Así, México disputará el próximo jueves su último encuentro de preparación ante Serbia en Toluca en el estadio Nemesio Díez a las 20:00 horas. Después de ese compromiso, el equipo se enfocará de lleno en su debut mundialista ante Sudáfrica en el estadio Azteca, partido para el que Aguirre espera llegar con una alineación definida y con todos los jugadores listos para competir.