La Selección Mexicana derrotó 1-0 a la Selección de Australia en su penúltimo partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un encuentro disputado ante cerca de 65 mil aficionados en el Rose Bowl, escenario que funcionó como una despedida del conjunto nacional ante la afición mexicana en territorio estadounidense.

El único gol del encuentro llegó al minuto 27. Tras un tiro de esquina cobrado por Alexis Vega desde el sector izquierdo, Johan Vásquez apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza y enviar el balón al fondo de la portería australiana . El defensor, que atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera en el futbol italiano, volvió a responder en un partido de preparación que también sirvió para que Javier Aguirre observara variantes en distintas zonas del campo.

Para este compromiso, Aguirre presentó una alineación compuesta por futbolistas que apuntan a tener participación constante durante la Copa del Mundo y otros elementos que buscan asegurar un lugar dentro de la lista definitiva. Raúl “Tala” Rangel inició en la portería, acompañado por Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Edson Álvarez y Mateo Chávez en defensa; Luis Romo, Álvaro Fidalgo y Luis Chávez ocuparon el mediocampo, mientras que Alexis Vega, Orbelín Pineda y Guillermo Martínez estuvieron en el ataque.

Durante la primera mitad, México tuvo mayor control del balón y encontró espacios para generar llegadas sobre la portería defendida por Mathew Ryan. Australia mostró dificultades para salir con claridad y pasó varios minutos defendiendo en su propio campo. En redes sociales, aficionados destacaron el trabajo defensivo encabezado por Johan Vásquez y la solidez mostrada por la zaga mexicana durante varios lapsos del encuentro.

Para la segunda parte, el cuerpo técnico mexicano realizó modificaciones masivas . Ingresaron futbolistas como Guillermo Ochoa, Santiago Giménez, Julián Quiñones, Erik Lira y Jesús Gallardo, entre otros, en una jornada que permitió observar distintas combinaciones antes del inicio de la justa mundialista. Australia también ajustó piezas y logró equilibrar el trámite, generando mayor presión sobre la salida mexicana.

El cierre del partido estuvo marcado por entradas fuertes y algunos intercambios entre jugadores de ambos equipos, aunque la situación no pasó a mayores. Con la victoria, México mantiene su preparación rumbo al torneo que comenzará el 11 de junio y ahora tendrá su última prueba el próximo jueves frente a la Selección de Serbia en el Estadio Nemesio Díez, encuentro en el que Aguirre buscará definir los últimos detalles antes del debut mundialista.

SV