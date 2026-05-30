Charros asegura su quinta serie consecutiva tras imponerse a Algodoneros

Los Charros de Jalisco mantienen su inercia ganadora en la temporada y este sábado aseguraron su quinta serie ganada de manera consecutiva al derrotar 8-4 a los Algodoneros de Unión Laguna en el segundo juego disputado en el Estadio Revolución de Torreón.

La novena jalisciense aprovechó desde los primeros innings las dificultades que presentó el abridor lagunero Aldo Montes , quien lució errático sobre la loma y permitió que los visitantes tomaran el control del encuentro desde temprano. En la primera entrada, los caporales abrieron la pizarra cuando Allen Córdoba cruzó el plato gracias a un elevado de sacrificio conectado por Kyle Garlick.

El dominio ofensivo de Jalisco siguió en el segundo episodio cuando fabricaron un rally de tres carreras que terminó por complicar seriamente la labor de Montes, quien apenas pudo completar dos entradas y un tercio antes de abandonar el montículo. El relevista Daniel Federman ingresó para contener momentáneamente el ataque jalisciense y evitar que la diferencia creciera aún más en ese momento.

Mientras la ofensiva hacía su trabajo, el pitcheo de Charros volvió a responder de manera efectiva. Zac Grotz se consolidó una vez más como una de las piezas fundamentales del equipo al ofrecer una apertura de cinco entradas y un tercio . El derecho limitó a los Algodoneros a tres carreras y cuatro imparables, además de recetar seis ponches para tener bajo control el ataque guinda.

La escuadra dirigida por Benjamín Gil volvió a hacer daño en el sexto inning. Con hombres en posición de anotar, Jared Walsh conectó un sencillo productor que impulsó dos rayitas más. Aunque los Algodoneros lograron descontar en la parte baja de ese mismo episodio, la reacción nunca fue suficiente para comprometer el resultado.

La estocada definitiva llegó en la octava entrada con Allen Córdoba coronando una destacada actuación ofensiva con un cuadrangular de dos carreras que aumentó la diferencia y prácticamente sentenció el compromiso. Unión Laguna todavía logró anotar una carrera más, pero la ofensiva local no encontró la manera de acercarse verdaderamente en la pizarra.

Con este resultado, Charros llegó a seis victorias al hilo y aseguró una nueva serie en la campaña. Ahora, los jaliscienses buscarán completar la barrida este domingo 31 de mayo , cuando se dispute el tercer y último juego de la serie a las 18:30 horas en el Estadio Revolución. De conseguir el triunfo, Jalisco firmaría su cuarta barrida de la temporada y confirmaría el excelente momento que vive en la Liga Mexicana de Beisbol.

SV