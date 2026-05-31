Este domingo 31 de mayo de 2026, la actividad de futbol presenta una agenda internacional que incluye partidos amistosos, ligas europeas y torneos sudamericanos. La programación del día reúne encuentros en distintas partes del mundo con transmisión para México a través de televisión y plataformas digitales.

La jornada de este domingo ofrece actividad desde temprano. Te dejamos el calendario completo de partidos HOY, horarios y canales para seguir EN VIVO cada encuentro.

Partidos HOY domingo 31 de mayo de 2026 - Amistoso EN VIVO

Estados Unidos vs Senegal | 13:30 | Disney+ Premium, ESPN

Partidos HOY domingo 31 de mayo de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

RB Bragantino vs Internacional | 08:00 | Fanatiz, Azteca Deportes Network, Disney+ Premium

Vasco da Gama vs Atlético Mineiro | 13:00 | Fanatiz

Palmeiras vs Chapecoense | 13:00 | Fanatiz, Azteca Deportes Network, Disney+ Premium

Cruzeiro vs Fluminense | 17:30 | Fanatiz

Remo vs São Paulo | 17:30 | Fanatiz, Azteca Deportes Network, Disney+ Premium

Partidos HOY domingo 31 de mayo de 2026 - Women's FA Cup EN VIVO

Brighton vs Manchester City | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN

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