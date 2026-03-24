Karim López está muy cerca de hacer historia para el basquetbol mexicano. El nacido en Hermosillo, Sonora llevará pronto su talento a la NBA para competir en la liga más exigente que tiene el mundo del deporte ráfaga y las expectativas para el jugador que pronto cumplirá 19 años (el 12 de abril) son igual de prometedoras.

López apunta a ser el primer nacido en territorio mexicano tomado en la primera ronda del Draft, algo reservado solo para los mejores prospectos, que demuestra aún más su calidad dentro de la duela, pero que también puede traer más presión mientras más temprano aparezca su nombre en la pizarra de seleccionados, sumado a las necesidades del equipo que lo elija.

Viene de jugar dos temporadas con los Breakers de Nueva Zelanda en la NBL -liga que comparten con Australia- y en su paso por Oceanía dejó 11.9 puntos con 6.1 rebotes por noche, sumados a un nada despreciable 49% en tiros de campo con 25 minutos de actividad en promedio. Como parte de las "Next Stars" (Próximas Estrellas) de la liga, rompió el récord de puntos con 358 y empató la mayor cantidad de robos y tapones con 66 en total.

Así destaca Karim López en el baquetbol

El sonorense, hijo del ex jugador Jesús "El Chino" López, con sus 2.06 metros de estatura juega como alero, con buen manejo de balón, visión y creación de jugadas, además de soportar y hasta proponer el juego físico; su envergadura de 2 metros 15 centímetros le brinda mayor versatilidad en ambos costados de la cancha, tiene buena defensa perimetral, como alero moderno puede cubrir varias posiciones y ha demostrado su capacidad de anticipación con arrebatos de balón y bloqueos.

Por el contrario, entre los puntos por mejorar está su tiro a distancia —algo crucial para la NBA actual— y levantar también su porcentaje desde la línea de castigo, que esta temporada fue de 74%; igualmente, no es un jugador que destaque por su explosividad, pero sabe obtener buenos resultados para acercarse al aro con ese ritmo distinto al resto, aunque la falta de velocidad en el costado defensivo, ahora comparado con el dinamismo de la NBA, puede que sea considerable.

La proyección sobre Karim, el mejor prospecto internacional, es de aterrizar cerca de la mitad de la primera ronda. A pesar de que faltan días para que termine la campaña y los equipos tomen un lugar fijo en el Draft, ya hay franquicias que pueden acabar cerca de este escenario. Entre ellas están Portland, Charlotte con dos selecciones posiblemente en este rango, Toronto, Memphis y Golden State. En el radar también podrían entrar San Antonio y Oklahoma City, ambos en estos lugares por intercambios pasados y, en el caso del Thunder, son un par.

El panorama puede cambiar y López quizá baje o suba su estatus en el próximo NBA Combine que inicia el 10 de mayo, donde los candidatos serán puestos a prueba y observados más de cerca por los exploradores de los equipos; asimismo, queda por definir la lotería del Draft para conocer los puestos finales de los equipos.

Los mexicanos en la NBA

Cuatro jugadores nacidos en nuestro país y dos con raíces aztecas han logrado usar el uniforme de algún equipo dentro de la mejor liga de basquetbol del planeta. Sin embargo, cada uno lo ha hecho por vías diferentes y con trayectorias y éxitos distintos en su paso por Estados Unidos.

Horacio Llamas

El pionero que abrió el camino para los demás. El sinaloense, a pesar de hacer su carrera a nivel colegial con Prima Community College y Grand Canyon University, no fue seleccionado en el Draft de 1996. Llegó a los Suns de Phoenix como agente libre y debutó en 1997, jugando 28 partidos en dos temporadas. Un paso breve pero que marcó el antes y el después del baloncesto nacional.

Eduardo Nájera

El chihuahuense fue tomado en la segunda ronda del Draft del 2000, en la posición 38 por los Rockets de Houston y enviado de inmediato a los Mavericks de Dallas, donde en dos etapas jugó casi cinco de los doce años que estuvo en la liga, haciendo hasta ahora la carrera más longeva de un mexicano en la NBA. También fue parte de los Warriors, Nuggets, Nets y Bobcats (hoy Hornets).

Gustavo Ayón

Ayón jugaba en España cuando atrajo reflectores suficientes para que fuera observado por los Hornets (hoy Pelicans) de Nueva Orleans, que lo firmaron en 2011 y defendió al equipo en 54 partidos. El nayarita estuvo tres temporadas en la liga, pasando por las filas también del Magic, los Bucks y, por último, los Hawks hasta 2014, cuando regresó a España para jugar con el Real Madrid.

Jorge Gutiérrez

El último nacido en México que ha logrado el sueño de estar en la NBA. Oriundo de Chihuahua, jugó para la Universidad de California en Berkeley, pero no fue tomado en el Draft del 2012 y llegó a la NBA D-League. Su desempeño le abrió las puertas y firmó un contrato de diez días con Brooklyn en 2013. Después llegó a Milwaukee, vivió una segunda etapa con los Nets y en 2016 jugó para Charlotte, donde dijo adiós a la liga.

Juan Toscano-Anderson

De madre michoacana y nacido en California, hizo su universidad en Marquette, aunque fue pasado por alto en el Draft del 2015. Juntó experiencia en las ligas mexicana, venezolana y G-League, antes de firmar con los Warriors de Golden State, donde fue campeón en 2022. Después jugó para los Lakers, Jazz, Kings y Capitanes de la CDMX. Sigue activo en el circuito italiano.

Jaime Jáquez Jr.

A pesar de que es nacido en California, es el más reciente de raíces mexicanas —de parte de su padre— en llegar a la NBA. Fue tomado por el Heat de Miami en 2023 con la selección 18, procedente de UCLA. Sin ser titular, se ha consolidado como un jugador confiable en las opciones desde la banca; este año tiene sus mejores promedios con 15 puntos, 4.8 asistencias y 5.1 rebotes.

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