MLB Opening Day 2026: jornada completa, horarios y dónde ver en vivo

La temporada 2026 de las Grandes Ligas comienza hoy con el juego entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco en el Oracle Park. El duelo será transmitido por Netflix a nivel global como parte de un acuerdo que busca ampliar la audiencia de la MLB.

Los Yankees llegan, como es tradición, con una de las nóminas más poderosas de las Mayores y el objetivo de alcanzar la Serie Mundial. San Francisco, por su parte, apuesta por su talento y profundidad para competir en la Liga Nacional.

Este juego también marcará el uso por primera vez del umpire robotizado, diseñado para evitar controversias en la zona de strike. La tecnología, sin duda, ayudará a mejorar la precisión en las decisiones, aunque aún no se sabe cómo será recibida por los tradicionalistas del beisbol, quienes en su momento criticaron la implementación de la base por bolas intencional automática, el reloj de pitcheo y el corredor fantasma en entradas extra, todas medidas adoptadas para agilizar el juego.

Para el jueves se disputarán 11 juegos, donde entrarán en acción los campeones Dodgers de Los Ángeles, sin duda el equipo a vencer en esta nueva temporada.

Aaron Judge. Los Yankees levantan el telón. AFP

Opening Night: MLB en vivo

Miércoles 25 de marzo

Yankees de Nueva York vs Gigantes de San Francisco

Hora: 18:05

Canal: Netflix

Opening Day: MLB en vivo

Jueves 26 de marzo

Piratas de Pittsburgh vs Mets de Nueva York

Hora: 11:15

Canal: MLB TV

Medias Blancas de Chicago vs Cerveceros de Milwaukee

Hora: 12:10

Canal: MLB TV

Nacionales de Washington vs Cachorros de Chicago

Hora: 12:20

Canal: MLB TV

Mellizos de Minnesota vs Orioles de Baltimore

Hora: 13:05

Canal: MLB TV

Medias Rojas de Boston vs Rojos de Cincinnati

Hora: 14:10

Canal: MLB TV

Angelinos de Los Ángeles vs Astros de Houston

Hora: 14:10

Canal: MLB TV

Tigres de Detroit vs Padres de San Diego

Hora: 14:10

Canal: MLB TV

Rangers de Texas vs Filis de Filadelfia

Hora: 14:15

Canal: ESPN y Disney+

Rays de Tampa Bay vs Cardenales de San Luis

Hora: 14:15

Canal: MLB TV

Diamondbacks de Arizona vs Dodgers de Los Ángeles

Hora: 18:30

Canal: ESPN y Disney+

Guardianes de Cleveland vs Marineros de Seattle

Hora: 20:10

Canal: MLB TV

Shohei Ohtani. Las miradas de la mayoría de los aficionados estarán sobre el astro japonés. AFP

NOVEDADES

¿Cómo funcionará el umpire robot?

Se introduce el sistema automatizado de bolas y strikes (ABS), que ayuda a determinar si un lanzamiento es bola o strike.

Los equipos pueden impugnar una decisión del umpire en lanzamientos cerrados.

Cada equipo tiene dos oportunidades por juego.

Si el reclamo es correcto, conservan la oportunidad; si se equivocan, la pierden.

Si fallan dos veces, ya no pueden volver a impugnar en ese partido.

Solo pueden solicitar la revisión el pitcher, el catcher o el bateador.

La decisión debe tomarse de inmediato, sin consultar al dugout.

El sistema revisa la jugada en segundos y define si fue bola o strike.

Este mecanismo ya se ha probado anteriormente y ha tenido buena aceptación.

Mexicanos en las plantillas inaugurales

Jugadores de cuadro

Alejandro Kirk – C – Azulejos de Toronto

Jonathan Aranda – 1B/2B – Rays de Tampa Bay

Ramón Urías – 3B – Orioles de Baltimore

Joey Meneses – 1B/DH – Nacionales de Washington

Rowdy Téllez – 1B/DH – Bravos de Atlanta

Jardineros

Randy Arozarena – OF – Marineros de Seattle

Jarren Durán – OF – Medias Rojas de Boston

Alek Thomas – OF – Diamondbacks de Arizona

Lanzadores

José Urquidy – P – Piratas de Pittsburgh

Javier Assad – P – Cachorros de Chicago

Andrés Muñoz – P (cerrador) – Marineros de Seattle

Taijuan Walker – P – Filis de Filadelfia

Víctor Vodnik – P – Rockies de Colorado

Robert García – P – Rangers de Texas

