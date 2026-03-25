MLB Opening Day 2026: jornada completa, horarios y dónde ver en vivo

La temporada 2026 de las Grandes Ligas comienza hoy con el juego entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco en el Oracle Park. El duelo será transmitido por Netflix a nivel global como parte de un acuerdo que busca ampliar la audiencia de la MLB.Los Yankees llegan, como es tradición, con una de las nóminas más poderosas de las Mayores y el objetivo de alcanzar la Serie Mundial. San Francisco, por su parte, apuesta por su talento y profundidad para competir en la Liga Nacional.Este juego también marcará el uso por primera vez del umpire robotizado, diseñado para evitar controversias en la zona de strike. La tecnología, sin duda, ayudará a mejorar la precisión en las decisiones, aunque aún no se sabe cómo será recibida por los tradicionalistas del beisbol, quienes en su momento criticaron la implementación de la base por bolas intencional automática, el reloj de pitcheo y el corredor fantasma en entradas extra, todas medidas adoptadas para agilizar el juego.Para el jueves se disputarán 11 juegos, donde entrarán en acción los campeones Dodgers de Los Ángeles, sin duda el equipo a vencer en esta nueva temporada.Yankees de Nueva York vs Gigantes de San FranciscoPiratas de Pittsburgh vs Mets de Nueva YorkMedias Blancas de Chicago vs Cerveceros de MilwaukeeNacionales de Washington vs Cachorros de ChicagoMellizos de Minnesota vs Orioles de BaltimoreMedias Rojas de Boston vs Rojos de CincinnatiAngelinos de Los Ángeles vs Astros de HoustonTigres de Detroit vs Padres de San DiegoRangers de Texas vs Filis de FiladelfiaRays de Tampa Bay vs Cardenales de San LuisDiamondbacks de Arizona vs Dodgers de Los ÁngelesGuardianes de Cleveland vs Marineros de SeattleNOVEDADESJugadores de cuadroAlejandro Kirk – C – Azulejos de Toronto Jonathan Aranda – 1B/2B – Rays de Tampa Bay Ramón Urías – 3B – Orioles de Baltimore Joey Meneses – 1B/DH – Nacionales de Washington Rowdy Téllez – 1B/DH – Bravos de AtlantaJardinerosRandy Arozarena – OF – Marineros de Seattle Jarren Durán – OF – Medias Rojas de Boston Alek Thomas – OF – Diamondbacks de ArizonaLanzadoresJosé Urquidy – P – Piratas de Pittsburgh Javier Assad – P – Cachorros de Chicago Andrés Muñoz – P (cerrador) – Marineros de Seattle Taijuan Walker – P – Filis de Filadelfia Víctor Vodnik – P – Rockies de Colorado Robert García – P – Rangers de Texas