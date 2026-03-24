Estadio Azteca no tendrá estacionamiento público para su reinauguración

La expectativa por el regreso del futbol internacional a uno de los estadios más emblemáticos del país se ha visto acompañada por una serie de medidas logísticas que ya generan conversación entre los aficionados. En el marco de la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026, la selección de Portugal llegará a México con algunas ausencias importantes como parte de su gira por el continente americano.

El encuentro se disputará en el renovado Coloso de Santa Úrsula, escenario que servirá como marco para su reinauguración oficial, previo al partido inaugural del torneo mundialista, en el que la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica. Para los asistentes, el evento promete varias novedades y sorpresas tras el proceso de remodelación del inmueble.

Sin embargo, no todo ha sido positivo en la antesala del partido. La alta demanda de boletos —impulsada inicialmente por la expectativa de ver a Cristiano Ronaldo, quien finalmente no estará presente debido a una lesión—, así como el incremento en los precios de consumo dentro del estadio, han generado molestias entre la afición.

A ello se suma una medida que ha provocado aún más inconformidad: no habrá estacionamiento disponible para este compromiso. La cancha que posteriormente albergará los partidos de América y Cruz Azul en la Liga MX no contará con espacios habilitados para vehículos, por lo que los asistentes deberán optar por transporte público u otras alternativas para llegar al recinto.

"El acceso vehicular estará restringido únicamente a vehículos autorizados, incluidos los de los habitantes de la zona (tránsito local), por lo que te invitamos a planear tu llegada con anticipación y utilizar las alternativas de transporte disponibles", se puede leer en el comunicado compartido por la Federación Mexicana de Futbol.

Además, se implementará un fuerte operativo de seguridad en los alrededores del estadio, limitando el acceso en un perímetro cercano al inmueble.

"Además, por cuestiones de logística las autoridades han dispuesto un operativo de seguridad en la periferia del Estadio (“Última milla” *) por lo que sólo tendrán acceso los habitantes de la zona y las personas que cuenten con boletos para el juego. En"

Con este panorama, los aficionados deberán tomar previsiones adicionales para asistir a un partido que, más allá de lo deportivo, también marcará un momento clave en la preparación rumbo a la Copa del Mundo.

MF