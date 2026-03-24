Partidos de élite en la última Fecha FIFA, pruebas de lujo antes del Mundial

La última fecha FIFA previo al inicio del Mundial 2026, tendrá enfrentamientos de gran nivel y llenos de expectación, mismos que prometen dar un adelanto de lo todo que se espera del torneo de futbol más importante del planeta.

En esta ventana no solo se definirán los últimos boletos para la Copa del Mundo, sino también, habrá partidos amistosos entre potencias futbolísticas a las que se les presenta una oportunidad de oro para ultimar detalles en sus convocatorias definitivas de cara al compromiso más significativo del año.

Por ello, en EL INFORMADOR, se realizó una lista de los cotejos de preparación más atractivos de esta fecha FIFA para que no te pierdas ningún detalle y estés pendiente a lo que se avecina en estos próximos días.

Brasil vs Francia: El plato fuerte

Considerado el partido más atractivo de esta fecha FIFA, brasileños y franceses cargan con la responsabilidad de brindar un gran espectáculo en el terreno de juego . Sobre todo, por el momento que viven ambos conjuntos y las estrellas con las que contarán como Vinicius Jr. y Raphinha del lado sudamericano. Mientras que, por parte de los franceses, se destaca el regreso de Kylian Mbappé, tras su esguince de rodilla, y el gran talento de Aurélien Tchouameni, Ousmane Dembelé y Désiré Doué.

A esto se le agrega que Carlo Ancelotti busca su primera victoria ante una selección de jerarquía, ya que desde que tomó las riendas del verdeamarela, suma cuatro triunfos ante equipos como Senegal, Corea del Sur, Chile y Paraguay.

Sin embargo, los dirigidos por Didier Deschamps se presentan como los favoritos para ganar debido a que acumulan siete encuentros internacionales sin derrota con seis victorias y un empate. Cabe señalar que, Francia no disputa un partido amistoso desde junio del 2024 cuando igualó sin goles contra Canadá.

Horario, fecha y lugar

Jueves 26 de marzo | 14:00 horas

Gillette Stadium | Foxborough, Massachusetts

Colombia vs Croacia

El duelo entre la Colombia de James Rodríguez y la Croacia de Luka Modric será un juego especial por enfrentar a dos jugadores veteranos que continúan liderando a sus selecciones y manteniéndose en el nivel de la elite. Lleno de nostalgia, este compromiso también significará la primera vez que estos dos países choquen en una cancha de futbol , ya sea de manera amistosa u oficial.

Tanto Rodríguez como Modric no serán los únicos para destacar, puesto que el cuadro cafetalero también contará con Luis Díaz, uno de los delanteros con mayor protagonismo de todo Europa, y lo complementará Luis Javier Suárez, Juan Quintero, Richard Ríos y, el arquero leyenda de Liga MX, Camilo Vargas. En tanto que, la escuadra europea tendrá a figuras como Ivan Perisic y Andrej Kramaric.

Horario, fecha y lugar

Jueves 26 de marzo | 17:30 horas

Camping World Stadium | Orlando, Florida

Inglaterra vs Uruguay

Un encuentro de campeones del mundo que arriban en situaciones contrastantes. Inglaterra presenta un contundente paso ganador que le ha permitido sumar doce triunfos en sus últimos catorce juegos disputados en los que también registró apenas dos derrotas.

Luego de llegar a dos finales consecutivas de la Eurocopa, los ingleses van por la confirmación de ser un equipo fuerte y sólido rumbo al Mundial, repleto de estrellas del futbol internacional como Harry Kane, Jude Bellingham, Cole Palmer, Declan Rice y Marcus Rashford.

De la otra cara de la moneda, Uruguay ha tenido un rendimiento más irregular. Acumula cuatro triunfos en sus diez más recientes compromisos y en el último que disputó obtuvo una bochornosa derrota de 5-1 a manos de Estados Unidos.

Conscientes de que deben de mejorar previo a su debut mundialista, los comandados por Marcelo Bielsa necesitan sacar un resultado favorecedor que les permita retomar la confianza guiados por Federico Valverde, José María Giménez y Maximiliano Araujo.

Horario, fecha y lugar

Viernes 27 de marzo | 13:45 horas

Estadio de Wembley

México vs Portugal

Además de llamar la atención porque será la reinauguración del Estadio Azteca, ahora bajo el nombre de Estadio Banorte, el partido entre México y Portugal también cargará con el incentivo de que será una dura prueba para los dirigidos por Javier Aguirre , quienes intentarán conseguir un triunfo que les permita soñar en grande.

Si bien, Portugal no tendrá a varias de sus figuras como Cristiano Ronaldo y Diogo Costa, no deja de ser un equipo de temer por los jugadores que sí estarán presentes: Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Cancelo, Joao Felix y Pedro Neto.

Del lado azteca, se destacan los regresos de Julián Quiñones y Guillermo Ochoa, este último buscará alzar la mano para ser considerado como titular en el Mundial. Pero, también sobresalen los nombres de Johan Vásquez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Raúl Jiménez.

Horario, fecha y lugar

Sábado 28 de marzo | 19:00 horas

Estadio Banorte

SV