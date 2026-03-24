Sinner pasa a cuartos de final en Miami y Landaluce sigue asombrando

El Masters de Miami avanza en su último trecho con las rondas de octavos de final en la rama masculina y cuartos de final en la femenina, etapas cada vez más complicadas para todos los tenistas que lidian con el cansancio de días intensos este mes, junto a la presión de los rivales, obligados a subir el nivel en cada fase superada.

Jannik Sinner se metió a los mejores ocho de un Masters por vigésima vez tras dejar en el camino a un agresivo Alex Michelsen con parciales de 6-5 y 7-6(4) , de paso alargando -con dificultad- su racha de sets consecutivos en ATP 1000. Frances Tiafoe será el próximo rival del italiano, gracias a la victoria del estadounidense en tres sets contra Terence Atmane.

Quien ha dado de qué hablar no por su derrota, sino todo lo contrario, es el español Martín Landaluce, 151 del mundo y que tuvo que atravesar las rondas clasificatorias para llegar al cuadro principal; ahora está en los cuartos de final luego de vencer a Sebastian Korda viniendo de atrás un set abajo; el boleto a la semifinal lo disputará contra el checo, Jiri Lehecka, verdugo de Taylor Fritz, el favorito en el cuadro superior con la partida de Alcaraz.

Alexander Zverev cumplió frente a Quentin Halys en par de capítulos con tie break, ganando un boleto para medirse a Francisco Cerúndolo, que viene de eliminar a Ugo Humbert.

Arthur Fils y Tommy Paul completan la lista de ocho jugadores, con sus respectivas victorias sobre Valentin Vacherot y Tomás Etcheverry y son los oponentes que se verán las caras este miércoles, además de Landaluce y Lehecka, para descubrir a los primeros dos semifinalistas.

Del lado femenino, este martes fue la primera jornada de cuartos de final con los dos encuentros de la parte baja del cuadro . Coco Gauff se enfrascó en una dura batalla con la suiza, Belinda Bencic, pero la cuarta sembrada sobrevivió con mangas de 6-3, 1-6, 6-3 para acceder a la semifinal en la que del otro lado de la red estará Karolina Muchova, quien derrotó 7-5 y 7-6(5) a Victoria Mboko.

Este 25 de marzo estarán definidas las otras dos invitadas a la antesala de la final en Florida, con Aryna Sabalenka como amplia favorita para llevarse su duelo contra la estadounidense, Hailey Baptiste, en tanto que el cuarto boleto será en un duelo de pronóstico reservado entre Elena Rybakina y Jessica Pegula, sembradas tres y cinco respectivamente.

SV