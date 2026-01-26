Bajo el sol de mediodía en la Plaza de la Liberación, el corazón de la Perla Tapatía late con una dualidad inquietante. Por un lado, la ciudad se embellece y se prepara con orgullo para ser sede mundialista; por otro, el sentir de su gente hacia la Selección Mexicana navega entre la lealtad incondicional y una decepción que cala hondo .

A unos metros de donde se instalará el FIFA Fan Fest, el optimismo por recibir a miles de aficionados de todo el mundo contrasta con la frialdad que proyecta el equipo de Javier Aguirre. En las bancas de la plaza, el debate futbolístico es inevitable, pero las sonrisas suelen borrarse cuando se analiza el funcionamiento del Tricolor.

“Ahí más o menos”, confiesa Francisco, mientras observa las torres de la Catedral. “Siento que le falta personalidad. Los vi ayer y sí me gusta un poco, es aceptable. Pero para el Mundial se espera que no se fracase, que le guste a la gente y que se den los resultados”. Su voz es la de muchos que, por puro patriotismo, intentan encontrar esperanza en un equipo que aún no enamora.

Cerca de ahí, otro aficionado de nombre Luis García refleja la incertidumbre que genera la inestabilidad en el proceso. Para él, el tiempo es el peor enemigo. “Ojalá lleguemos y pasemos, porque así como se ha visto, se ve difícil. Sí los he visto, pero con eso de que cambian tanto, se ve difícil a estas fechas que se puedan acoplar como se espera”, comenta con un tono de resignación.

Sin embargo, hay quienes son más tajantes ante la crisis de identidad del equipo. Gerardo Faustino no oculta su malestar mientras camina por el Centro Histórico: “Hay muy pocas expectativas, la verdad; se ve todo muy lamentable, porque pues no se ve nada. Es la peor selección que he visto. No hay figuras, no hay alguien que resalte. Sabemos de las limitaciones, pero hay muy poco. Están estos jugadores y es lo que hay, lo que se supone que es lo mejorcito”.

A pesar de este clima de escepticismo, Guadalajara no se detiene. Las avenidas se modernizan y la infraestructura está casi a punto para demostrar por qué esta es la cuna del futbol mexicano . La afición tapatía está lista para la fiesta, pero queda una pregunta en el aire: ¿estará la Selección a la altura de la pasión que ya se respira en sus calles? El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y, por ahora, la Perla brilla más que su equipo.

SV