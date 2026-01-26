La convocatoria a la Selección Mexicana ha marcado un punto especial en la carrera de Brian Gutiérrez, quien reconoció que esta oportunidad le ha devuelto la ilusión de pelear por un lugar en una Copa Mundial 2026. El jugador de Chivas valoró lo que significa representar al Rebaño Sagrado y cómo ese camino lo acerca a uno de sus mayores anhelos como futbolista.

"Obviamente, ocho de Chivas, fue algo muy bonito y ojalá que suceda otra vez. Es un sueño (Jugar la Copa del Mundo) por eso llegué a México y por eso estoy vistiendo los colores de las Chivas", señaló.

Gutiérrez también compartió que pudo intercambiar palabras con el técnico nacional, Javier Aguirre, charla que describió como positiva y que incluso lo tomó por sorpresa debido a lo rápido que se dio su convocatoria.

"Hubo una plática obviamente (con Javier Aguirre). Me sentí muy bien, muy conforme y es una muy bonita experiencia. La verdad me sorprendió, pero así es el futbol y hay que seguir", reveló.

De cara al futuro y a sus opciones de seguir siendo considerado rumbo al Mundial 2026, el mediocampista fue mesurado y aseguró que su prioridad es rendir en el día a día, dejando la decisión en manos del cuerpo técnico.

"No sé la verdad. Él (Javier Aguirre) es quien tiene la decisión final y yo haré mi trabajo día a día. Me dijo el profe que siga así, que está muy contento de lo que estoy haciendo y siga así para seguir de la mejor manera", agregó.

Ledezma apunta al Mundial

En el mismo tenor, Richard Ledezma se mostró confiado en sus posibilidades de mantenerse en la lucha por un lugar en la lista final, luego de vivir lo que calificó como una experiencia especial al debutar con la Selección Mexicana.

"Javier Aguirre me dijo que siga haciendo las cosas como estoy en Chivas y vamos a ver. Sí, obviamente, me veo en el mundial, fue muy lindo el debutar con selección. Todos tenemos chance de ir y vamos a ver qué es lo que sucede", finalizó.

