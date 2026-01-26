Liga MX: Los partidos más atractivos de la Jornada 4

Tras el parón provocado por los compromisos amistosos de la Selección Mexicana, la actividad vuelve a la Liga MX con el arranque de la Jornada 4 del campeonato . Equipos como Chivas, Cruz Azul, América y Toluca serán protagonistas en los encuentros más destacados de la fecha, en una jornada clave para comenzar a marcar el rumbo del torneo y consolidar aspiraciones en la tabla general.

Atlético de San Luis vs. Chivas

Chivas se medirá este sábado ante el Atlético de San Luis, en un duelo en el que el Guadalajara buscará sumar su cuarta victoria consecutiva para mantenerse en la parte alta del campeonato. Además, el Rebaño Sagrado intentará firmar su segundo mejor inicio en los últimos 16 años, ya que desde 2010 no logra hilar cuatro triunfos consecutivos al arranque de un torneo.

América vs. Necaxa

El conjunto azulcrema vive el peor arranque de torneo en la historia de los torneos cortos, por lo que el duelo ante Necaxa se perfila como un encuentro clave para las Águilas. Este partido podría significar el fin de su mala racha o, en su defecto, aumentar la presión sobre el proceso de André Jardine, quien atraviesa su momento más complicado desde su llegada al futbol mexicano.

Puebla vs. Toluca

Más allá de lo futbolístico, el duelo entre Puebla y el bicampeón del futbol mexicano estará marcado por el estado de la cancha del Estadio Cuauhtémoc. El césped ha sido motivo de críticas tras presentarse en malas condiciones, a pesar de que el inmueble aspira a ser sede de entrenamientos durante la próxima Copa del Mundo; por ello, el terreno de juego será el principal foco de atención.

Juárez vs. Cruz Azul

El enfrentamiento entre el conjunto fronterizo y la Máquina Celeste presenta dos factores que lo hacen imperdible. El primero es el riesgo de una posible nevada durante el partido de este viernes, debido a las condiciones climáticas en Ciudad Juárez.

Además, será un duelo clave para que Cruz Azul dé un golpe de autoridad en el torneo, ya que tanto Nicolás Larcamón como su cuerpo técnico se encuentran bajo presión por parte de la afición. Más allá de los resultados, el equipo necesita mostrar una mejor versión futbolística, acorde con la fuerte inversión realizada en la plantilla.

SV