El festejo fue a la altura de la hazaña. Charros de Jalisco celebró este lunes su bicampeonato de la Liga Mexicana del Pacífico con una convivencia especial junto a su afición en el Estadio Panamericano, escenario que durante el invierno fue testigo del camino que llevó a la novena albiazul a levantar, por cuarta ocasión en su historia, el trofeo del circuito invernal.

En punto de las 19:30 horas, decenas de familias comenzaron a ingresar al inmueble de Zapopan para compartir de cerca con los jugadores que construyeron la temporada 2025-26 . Uno de los momentos más esperados fue la sesión de firmas de autógrafos y fotografías. Cada uno de los peloteros del roster se tomó el tiempo para convivir con los aficionados, quienes aprovecharon para inmortalizar el recuerdo del bicampeonato con imágenes junto a sus ídolos.

Entre la afición destacaba la diversidad. No importaba la edad o género, todos estaban con la firme ilusión de poder disfrutar del triunfo con sus jugadores. Como Andrea Fonseca, quien con 21 años, se ha convertido en una fiel seguidora del equipo, llegando a viajar solo para poder presenciar sus juegos en vivo.

“Disfruto mucho venir al estadio y hoy me siento muy feliz de poder presenciar este momento. Incluso, debo de confesar que lloré de alegría el día del campeonato y ahora poder estar de cerca con los jugadores y tomarme fotos con ellos lo hace aún más especial. He llegado a viajar para verlos de visitantes, realmente disfruto ver sus juegos”, expresó la fanática.

La fiesta estuvo acompañada por música en vivo, que puso ritmo a la jornada, además de dinámicas organizadas por los patrocinadores del club, quienes repartieron obsequios y activaron al público con concursos y trivias. El diamante y las gradas se transformaron en un espacio de celebración familiar , donde el béisbol fue el punto de encuentro.

Pero, por encima de todo, reinó la alegría. La conquista del título, lograda a costa de Tomateros de Culiacán, le dio un sabor especial al festejo y reafirmó el vínculo entre Charros y su gente. Entre aplausos, cánticos y fotografías, Jalisco celebró a su bicampeón y volvió a saborear una gloria que ya es parte de su identidad.

