Revelan por qué Christian Martinoli no pudo narrar el México vs Bolivia

La transmisión del partido entre México y Bolivia por Televisión Azteca tuvo una ausencia que no pasó desapercibida: Christian Martinoli no estuvo en la narración junto a Luis García y compañía, y en su lugar el encuentro fue relatado por Chucho Jesús Joel Fuentes.

De acuerdo con su compañero David Medrano, Martinoli sí llegó a las instalaciones del canal y tenía previsto cumplir con su trabajo habitual. Sin embargo, horas antes, la noche previa al encuentro, salió a cenar con su esposa e hijas y consumió sushi, alimento que, según se informó, le provocó una fuerte infección estomacal.

“Christian llegó al canal, Cristian iba a narrar, sin embargo, me cuenta Christian que ayer por la noche junto con su esposa y sus hijas fue a cenar y le entró al sushi, algo no le cayó bien, al contrario, le cayó muy mal, le generó una infección estomacal”, mencionó Medrano en su video publicado en su canal de Youtube.

Medrano mencionó que el propio narrador pensó inicialmente que podría sobrellevar la situación con medicamento y cumplir con la transmisión, pero conforme avanzaron las horas su estado de salud se fue complicando. Presentó malestar general, escalofríos y los síntomas propios de una infección gastrointestinal, lo que hizo imposible que pudiera narrar el partido.

Aunque permaneció en el foro y en las instalaciones de Televisión Azteca, finalmente se tomó la decisión de que no saliera al aire y priorizara su recuperación para evitar mayores complicaciones.

“Estuvo en el canal en todo momento ahí en el foro, decidió no narrar el partido y mejor atenderse para estar en perfectas condiciones. Nada del otro mundo, nada de qué preocuparse”, finalizó Medrano.

Se aclaró que no se trata de nada grave ni preocupante, únicamente un problema estomacal que lo obligó a guardar reposo para volver en óptimas condiciones a sus actividades habituales.

MF