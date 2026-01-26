No es secreto que, al inicio de la temporada, los Charros de Jalisco de Benjamín Gil fueron criticados por el paso tan titubeante que presentaron, viéndose exhibidos por sufrir barridas ante conjuntos como Jaguares de Nayarit, Tomateros de Culiacán o Yaquis de Obregón.

Sin embargo, para el manager nunca hubo dudas. El bicampeonato siempre estuvo en mente y el “Matador” reconoce que, entre sus dirigidos, la confianza estuvo al tope en todo momento . Y, en la Final contra Tomateros, se dio muestra de que esta novena no se achica ante nada ni nadie.

“Nunca hubo exceso de confianza, más bien la confianza siempre estuvo al tope, ¿por qué? Porque hemos ganado pese a todo. Hubo dos juegos contra Tomateros muy cruciales. En uno, tomamos muchísima ventaja y casi nos alcanzan. En ese escenario, muchos equipos se achican cuando alguien te reta de esa forma".

“El día de ayer, nos volvimos a subir ampliamente y nos remontaron. O sea, no nos empataron, no se nos acercaron ni nos empataron, nos dieron la vuelta, se nos subieron en nuestra casa y en el dogout el equipo estaba como si no hubiera pasado nada. Al contrario, siguió jugando con la misma intensidad. El mensaje es claro, este equipo está para marcar época y no nos vamos a rendir”, comentó Gil.

Jalisco fue duramente cuestionado, sobre todo, en octubre cuando el equipo parecía no agarrar forma. Pero, Benjamín aseguró que no hay que prestarle atención a lo que sucede en el inicio, sino en la recta final del rol regular.

“Toda la temporada les digo que no importa lo que pasa en octubre, lo que importa es a finales de noviembre sí importa porque es cómo quedas en la primera vuelta y obviamente lo que suceda en diciembre. Hoy no hay una persona que me pueda decir que este equipo es el mismo que vimos en octubre o a principios de noviembre".

“Entonces, debemos de tener paciencia, eso es parte del aprendizaje porque sabemos el talento que tenemos. A veces llega desde un principio, otras veces más tarde, pero siempre hay que tener paciencia”, concluyó Benjamín.

SV