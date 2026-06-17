Selección Mexicana: Filtran quién será el reemplazo de César Montes ante Corea del Sur

La Selección Mexicana se prepara para un nuevo desafío este jueves , enfrentando a Corea del Sur en Guadalajara. El objetivo es claro: asegurar su boleto a los 16avos de Final y acercarse al liderato de grupo.

Para lograrlo, el director técnico Javier Aguirre ha realizado ajustes en la alineación, especialmente en la defensa, tras la expulsión de César "Cachorro" Montes en el partido anterior.

Ante Sudáfrica, México dejó una sensación de deuda en cuanto a goles, espectáculo y ritmo de juego. Aunque lograron una victoria de 2-0, con el primer gol de Raúl Jiménez en la justa mundialista, el equipo pareció conformarse con la ventaja mínima .

Ahora, en un torneo tan corto , la exigencia es mayor y están obligados a mostrar una mejor cara.

Cambios en defensa y mediocampo

La expulsión de César Montes ha sido el principal motor de los cambios en la zaga. El cuerpo técnico mexicano ha tenido que buscar alternativas, y se esperan la mayor cantidad de movimientos en esta línea .

Sorprendentemente, Israel Reyes, a pesar de no haber tenido un mal partido contra los sudafricanos, no iniciaría el encuentro. En su lugar, se daría paso a Edson Álvarez y Jorge Sánchez en la defensa .

La línea defensiva estaría conformada por Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo, con Raúl "Tala" Rangel en la portería, quien repetirá a pesar de las ligeras dudas que dejó en el primer partido. Johan Vásquez y Jesús Gallardo también estarán nuevamente en el campo .

El otro cambio significativo se dará en el mediocampo. El "Vasco" Aguirre le daría mayor protagonismo a Gilberto Mora , mientras que Brian Gutiérrez comenzaría desde la banca.

Esta decisión se basa en el perfil del joven jugador de Xolos de Tijuana, especialmente ante un equipo como el asiático. Gilberto Mora estaría acompañado por Álvaro Fidalgo en la media cancha , y Erik Lira también formaría parte de este sector.

Alineación ofensiva y expectativas

En la delantera, se mantendrán jugadores clave que buscarán sumarse a la pelea entre los goleadores de esta justa mundialista.

Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez serán los encargados de buscar el gol. Raúl Jiménez, quien ya anotó en el partido anterior, intentará seguir con su racha goleadora.

Piojo Alvarado y Quiñones también estarán presentes en el ataque.

La posible alineación de México contra Corea del Sur en el Mundial 2026 sería la siguiente: en la portería, Raúl "Tala" Rangel; en la defensa, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo; en el mediocampo, Erik Lira , Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora; y en la delantera, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Con estos ajustes, la Selección Mexicana buscará no solo la victoria, sino también ofrecer un mejor espectáculo y asegurar su pase a la siguiente fase del torneo.

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