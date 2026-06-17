El Estadio Guadalajara se transforma bajo las normativas de la FIFA con la intención de garantizar un ambiente 100% seguro para los aficionados nacionales e internacionales que estarán presenten este próximo jueves 18 de junio en uno de los encuentros mundialistas más esperados. El ingreso depende del boleto y el Fan ID. Además, las autoridades establecerán un protocolo de seguridad en los alrededores del estadio, en donde los aficionados tendrán que someterse a revisiones manuales y electrónicas para poder acceder al recinto. Las autoridades recomiendan a los asistentes llegar con al menos tres horas de anticipación (tomando en cuenta los cierres viales que habrá en los alrededores del estadio). Además, recomiendan que los asistentes vayan lo más ligeros posibles para poder disfrutar el juego sin ningún inconveniente. Autoridades tapatías y la FIFA recomiendan a los aficionados prevenir su entrada e ir preparados para poder disfrutar del encuentro mundialista sin inconvenientes. NG