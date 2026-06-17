Miércoles, 17 de Junio 2026

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México vs Corea del Sur: ¿Qué objetos están prohibidos en el Estadio Guadalajara?

La fiebre mundialista enciende al territorio tapatío con el partido de la Selección Mexicana contra la Selección de Corea del Sur en el Estadio Guadalajara

Por: Nadia González

Autoridades recomiendan que los asistentes vayan lo más ligeros posibles para poder disfrutar el juego sin ningún inconveniente. EL INFORMADOR / ARCHIVO / CANVA

Autoridades recomiendan que los asistentes vayan lo más ligeros posibles para poder disfrutar el juego sin ningún inconveniente. EL INFORMADOR / ARCHIVO / CANVA

El Estadio Guadalajara se transforma bajo las normativas de la FIFA con la intención de garantizar un ambiente 100% seguro para los aficionados nacionales e internacionales que estarán presenten este próximo jueves 18 de junio en uno de los encuentros mundialistas más esperados. 

Protocolo de seguridad 

El ingreso depende del boleto y el Fan ID. Además, las autoridades establecerán un protocolo de seguridad en los alrededores del estadio, en donde los aficionados tendrán que someterse a revisiones manuales y electrónicas para poder acceder al recinto. 

Las autoridades recomiendan a los asistentes llegar con al menos tres horas de anticipación (tomando en cuenta los cierres viales que habrá en los alrededores del estadio). 

LEER: México vs Corea del Sur: cierres viales y rutas alternas en Guadalajara

Además, recomiendan que los asistentes vayan lo más ligeros posibles para poder disfrutar el juego sin ningún inconveniente. 

¿Cuáles son los artículos que están prohibidos? 

  • Drones 
  • Cámaras profesionales 
  • Palos de selfies 
  • Mochilas grandes 
  • Paraguas 
  • Cinturones con hebillas grandes
  • Encendedores 
  • Vapes 
  • Lápiz labial 
  • Termos 
  • Alimentos
  • Bebidas 
  • Papel o rollos de papel higiénico 
  • Patines eléctricos 
  • Binoculares 
  • Material deportivo 

¿Qué SÍ se puede ingresar?

  • Mochilas pequeñas (16x11 centímetros)
  • Banderas que no excedan 2x1.5 metros

Autoridades tapatías y la FIFA recomiendan a los aficionados prevenir su entrada e ir preparados para poder disfrutar del encuentro mundialista sin inconvenientes. 

NG

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