El Estadio Guadalajara se transforma bajo las normativas de la FIFA con la intención de garantizar un ambiente 100% seguro para los aficionados nacionales e internacionales que estarán presenten este próximo jueves 18 de junio en uno de los encuentros mundialistas más esperados.

Protocolo de seguridad

El ingreso depende del boleto y el Fan ID. Además, las autoridades establecerán un protocolo de seguridad en los alrededores del estadio, en donde los aficionados tendrán que someterse a revisiones manuales y electrónicas para poder acceder al recinto.

Las autoridades recomiendan a los asistentes llegar con al menos tres horas de anticipación (tomando en cuenta los cierres viales que habrá en los alrededores del estadio).

Además, recomiendan que los asistentes vayan lo más ligeros posibles para poder disfrutar el juego sin ningún inconveniente.

¿Cuáles son los artículos que están prohibidos?

Drones

Cámaras profesionales

Palos de selfies

Mochilas grandes

Paraguas

Cinturones con hebillas grandes

Encendedores

Vapes

Lápiz labial

Termos

Alimentos

Bebidas

Papel o rollos de papel higiénico

Patines eléctricos

Binoculares

Material deportivo

¿Qué SÍ se puede ingresar?

Mochilas pequeñas (16x11 centímetros)

Banderas que no excedan 2x1.5 metros

Autoridades tapatías y la FIFA recomiendan a los aficionados prevenir su entrada e ir preparados para poder disfrutar del encuentro mundialista sin inconvenientes.

NG