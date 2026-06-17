Tala Rangel deja fuera los nervios y agradece a Memo Ochoa

No todos los días puedes disputar una Copa del Mundo, mucho menos en tu estado y en la ciudad en la que juegas cada semana, como el caso de Raúl “Tala” Rangel, guardameta de las Chivas que vivirá su segundo partido del Mundial en Guadalajara y destacó en el día de medios llevado a cabo en Sports Arena, la remodelada sede de trabajo temporal del Tri en su estadía, el toque especial que le añade esa localía extra.

“Es un orgullo, es lo mejor que puede experimentar algún futbolista, representar a su selección en la casa que lo ve semana a semana y es una dicha que pocos tienen”, señaló Rangel.

Guillermo Ochoa: El mentor designado

La experiencia en estos escenarios puede ser determinante y detrás, “Tala” ha tenido el respaldo del veterano Guillermo Ochoa, que entró a su sexta convocatoria, ha sido el titular en tres ediciones y ha dejado grandes recuerdos defendiendo el escudo mexicano en momentos críticos.

“Sí tengo que agradecerle mucho, ha sido uno de mis mentores y lo digo abiertamente, se ha acercado, me ha transmitido esa serenidad que él tiene, la experiencia que maneja en el día a día, partido a partido y todos los Mundiales que tiene detrás”, comentó el arquero sobre Ochoa.

Él, junto a todo el plantel, ya se sacudieron los nervios y la presión del primer partido en en la capital en el que dejaron buen sabor de boca, a pesar de tener aspectos por mejorar y describió la ola de sensaciones que vivió en su primer titularidad en la justa y cómo puede ayudar esa primer experiencia de cara a los siguientes enfrentamientos.

“Para todos es un sueño estar en una inauguración en su país y bien representar a su gente, es lo que viví y experimenté. Obviamente muchas emociones antes del partido entre llantos, el orgullo que se siente ser debutante”

“Creo que en cuanto al trabajo mental, la prueba de fuego era empezar con el pie derecho y creo que eso fue lo que me va a ayudar, esa experiencia que tuve contra Sudáfrica”, fueron las palabras del arquero de 26 años.

Sin excesos de confianza: Partido a partido

Finalmente, Rangel no consideró usar la etiqueta de favoritos para el Tri en este compromiso, al señalar que puede ser un factor que los haga bajar la guardia y necesitan llevar el torneo partido a partido, sin excesos de confianza.

NG