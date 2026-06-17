Las Chivas continúan reforzando su plantel de cara al Apertura 2026 y este martes hicieron oficial la incorporación de Jordan Carrillo, quien firmó un contrato por los próximos cuatro años con el conjunto rojiblanco.

Luego de superar satisfactoriamente los exámenes médicos, el futbolista mexicano quedó vinculado de manera oficial con el Guadalajara, convirtiéndose en el segundo refuerzo del equipo durante el presente mercado veraniego. Su llegada se suma a la de Kevin Castañeda, cuya contratación fue anunciada apenas unas horas antes por la directiva del Rebaño Sagrado.

Carrillo llega procedente de Santos Laguna, institución que era dueña de sus derechos federativos y con la que Chivas alcanzó un acuerdo directo para concretar la transferencia. El mediocampista ofensivo arriba a Verde Valle después de haber disputado el Clausura 2026 con Pumas, equipo con el que tuvo una destacada actuación y alcanzó la final del torneo.

Carrillo registró seis goles y tres asistencias mientras estuvo en Pumas

Durante la más reciente campaña, el jugador de 24 años fue una de las piezas clave para el conjunto universitario, al registrar seis goles y tres asistencias, números que contribuyeron a la histórica temporada protagonizada por los felinos. Su capacidad para generar peligro en el último tercio del campo, además de su versatilidad en funciones ofensivas, fueron factores determinantes para despertar el interés del Rebaño.

Con esta incorporación, la directiva rojiblanca busca fortalecer una plantilla que tendrá nuevos retos bajo las órdenes de Gabriel Milito. El estratega argentino ya podrá contar con sus dos flamantes fichajes durante los trabajos de pretemporada que el equipo realizará en Barra de Navidad.

La llegada de Jordan Carrillo representa una apuesta importante para Chivas, que continúa moviéndose en el mercado con el objetivo de conformar un plantel competitivo que le permita volver a pelear por los primeros puestos del futbol mexicano en el próximo semestre.

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AO