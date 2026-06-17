El BMO Stadium de Toronto, Canadá, fue sede del duelo mundialista entre Ghana y Panamá. El encuentro, que parecía encaminado a terminar con un empate sin goles, cambió en los últimos instantes gracias a una anotación de Caleb Yirenkyi al minuto 90+5, que le dio el triunfo 1-0 a las Estrellas Negras.Desde el arranque, Panamá mostró mayor iniciativa y generó la primera acción de peligro con un disparo que fue bien controlado por el guardameta rival.Poco a poco, Ghana equilibró las acciones. Comenzó a tener mayor posesión del balón y logró disminuir el ritmo impuesto por los panameños, aunque le costó generar llegadas claras al arco contrario.Ambos equipos tuvieron aproximaciones, pero carecieron de precisión en el último pase y en la definición. Así, la primera mitad concluyó sin goles en un partido parejo y con escasas oportunidades claras de anotación.El segundo tiempo ofreció más emociones. Ghana dispuso de oportunidades importantes dentro del área, pero no logró concretarlas, mientras que Panamá respondió con algunos intentos que tampoco pudieron romper la igualdad.Con el paso de los minutos, el ritmo del encuentro disminuyó y ninguno de los dos equipos quiso asumir demasiados riesgos. Sin embargo, cuando el empate parecía definitivo, Ghana sorprendió en una jugada de contraataque y encontró el gol de la victoria, asegurando sus primeros tres puntos en su debut mundialista.SV