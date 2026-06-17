El BMO Stadium de Toronto, Canadá, fue sede del duelo mundialista entre Ghana y Panamá . El encuentro, que parecía encaminado a terminar con un empate sin goles, cambió en los últimos instantes gracias a una anotación de Caleb Yirenkyi al minuto 90+5, que le dio el triunfo 1-0 a las Estrellas Negras.

Desde el arranque, Panamá mostró mayor iniciativa y generó la primera acción de peligro con un disparo que fue bien controlado por el guardameta rival.

Poco a poco, Ghana equilibró las acciones. Comenzó a tener mayor posesión del balón y logró disminuir el ritmo impuesto por los panameños, aunque le costó generar llegadas claras al arco contrario.

Ambos equipos tuvieron aproximaciones, pero carecieron de precisión en el último pase y en la definición. Así, la primera mitad concluyó sin goles en un partido parejo y con escasas oportunidades claras de anotación.

El segundo tiempo ofreció más emociones. Ghana dispuso de oportunidades importantes dentro del área , pero no logró concretarlas, mientras que Panamá respondió con algunos intentos que tampoco pudieron romper la igualdad.

Con el paso de los minutos, el ritmo del encuentro disminuyó y ninguno de los dos equipos quiso asumir demasiados riesgos. Sin embargo, cuando el empate parecía definitivo, Ghana sorprendió en una jugada de contraataque y encontró el gol de la victoria, asegurando sus primeros tres puntos en su debut mundialista.

SV