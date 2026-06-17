Mundial 2026: Gilberto Mora descarta presión por su edad

Gilberto Mora estableció el récord de ser el jugador más joven en disputar un partido de la Copa Mundial, cuando México debutó contra Sudáfrica y el mediocampista entró de cambio en la segunda mitad, pero el jugador perteneciente a los Xolos de Tijuana, no le hace caso a los comentarios externos y la presión que conlleva la responsabilidad de aparecer en este torneo .

“Me siento muy feliz de poder debutar en un Mundial, me sentí bien en el partido, feliz de poder tener esos minutos el otro día. No me gusta ver mucho ese tipo de cosas que se hablan de mí. Trato de enfocarme en lo mío, de disfrutar, vivir el presente, ser yo dentro del campo y espero que siga siendo así, demostrando mi futbol y voy a dar lo mejor de mí para tratar de que el equipo gane”, comentó Mora.

El equipo azteca ya tuvo oportunidad de ver las cualidades de los coreanos dentro de la cancha y Gil enalteció la calidad de su plantel y en cada una de sus líneas como equipo, por lo que establecer sus condiciones será importante para controlar el partido, además, destacó las características del jugador del PSG, Kang-in Lee, quien también debutó en la competencia a corta edad.

“Se me hace un jugador muy bueno, tiene muchísima calidad, lo ha demostrado en todos los partidos que juega. Me tocó iniciar igual que él muy chico pero voy a tratar de dar lo mejor de mí mañana, salir a disfrutar si me toca jugar los minutos que me toque y si me toca contra él también porque me gusta jugar contra los mejores”, dijo el joven mexicano.

Tras el recibimiento de este martes en su hotel en Guadalajara, comentó que el impulso y la energía están a tope para enfrentar este jueves para medirse a Corea del Sur con una afición entregada . “El equipo está muy motivado, la gente siempre nos recibe de la mejor manera al lugar al que vamos y eso nos motiva aún más”, detalló Gil.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV